L’Académie dément accidentellement les prédictions des Oscars

L’Académie un nouvel outil de médias sociaux pour impliquer les fans a un peu échoué.

Lundi après-midi, le compte Twitter de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dévoilé leur événement de fans en ligne où les cinéphiles peuvent partager leurs prédictions avant dimanche Oscars la cérémonie.

Cependant, un peu plus d’une heure plus tard, l’organisation a semblé tweeter – puis a ensuite supprimé – leurs “prédictions”, ce qui a transformé le film Twitter en frénésie, car beaucoup se sont demandé s’il s’agissait de la liste officielle des gagnants.

Nous avons invité les fans sur Twitter à faire et à partager vos prédictions #Oscars.

Vous en avez déjà une tonne! 😀

Un bref numéro sur Twitter a donné l’impression que certains d’entre vous provenaient de notre compte.

Ils ne l’ont pas fait. Cette erreur est maintenant résolue.

Et nous dévoilerons nos choix dimanche.

– The Academy (@TheAcademy) 4 février 2020

Après avoir supprimé le tweet, l'Académie a déclaré que la liste était due à un "bref problème" sur Twitter et a rassuré que les gagnants n'étaient pas de l'organisation.

Bien que l’académie du cinéma ait supprimé la liste des gagnants non prévus, de nombreux utilisateurs de Twitter ont pu capturer le tweet original. La liste comprenait “Parasite” pour le meilleur film, le meilleur scénario original et le meilleur film international, Sam Mendes pour le meilleur réalisateur pour “1917” et “Jojo Rabbit” pour le meilleur scénario adapté.

Les gagnants prévus pour les chaussures, y compris Joaquin Phoenix du meilleur acteur, Renee Zellweger pour la meilleure actrice, et Brad Pitt et Laura Dern dans les catégories de soutien. Les quatre acteurs ont remporté le Golden Globe, les Prix ​​SAG et le choix des critiques dans leurs catégories respectives.

Voir plus sur la photo ci-dessous.

pas l’académie tweetant ses propres “prédictions” pour les oscars … pic.twitter.com/y63acMGQvk

– alina (@loversinfilm) 4 février 2020

La 92e cérémonie des Oscars est diffusée en direct du Dolby Theatre à Hollywood le dimanche 20 février ET sur ABC.

