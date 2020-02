L’accusateur de Harvey Weinstein nie pouvoir s’éloigner du producteur

2020-02-03 22:30:05

L’accusatrice de Harvey Weinstein Jessica Mann a insisté sur le fait qu’elle n’a pas pu “s’éloigner” du producteur, tout en étant contre-interrogée par son équipe de défense au tribunal lundi (03.02.20).

Jessica a comparu devant le tribunal la semaine dernière pour témoigner contre le magnat du cinéma en disgrâce, qui est actuellement jugé pour cinq accusations d’agression sexuelle, dont certaines découlent d’une rencontre présumée qu’il a eue avec Jessica à New York en 2013, où elle prétend avoir violé sa.

Et lundi (03.02.20), Jessica – qui prétend qu’elle avait eu une relation non sexuelle avec Weinstein pendant un certain temps – a été contre-interrogée par l’équipe de défense de Weinstein, qui a suggéré qu’elle “aurait pu s’éloigner” du producteur “et jamais l’a revu “.

En réponse, Jessica a déclaré: “Pas de mon point de vue. [I] engagé avec mon agresseur à cause de ce que je croyais dans mon esprit et de la perception de la société dans laquelle je vivais … il était toujours dans mon intérêt de sentir que la jauge de température entre nous allait être correcte. ”

Jessica a également été interrogée sur son “jeu de rôle” avec Weinstein, dans lequel elle l’aiderait à “créer un fantasme” sans avoir de relations sexuelles.

Elle a ajouté: “Je mettrais le visage et ferais ce que j’ai dit plus tôt, ce qui était comme un jeu de rôle. Quand je ne pensais pas qu’il pouvait avoir des relations sexuelles réelles, je pensais que nous créons un fantasme comme s’il avait des relations sexuelles réelles. ”

Et lorsqu’on lui a demandé par l’avocate de Weinstein, Donna Rotunno, si elle était “heureuse” d’avoir des relations sexuelles avec le producteur, Jessica a allégué qu’il y avait souvent des “négociations” avant les rencontres.

Elle a dit: “Je n’étais pas heureuse de le faire … souvent, il y avait une négociation.

“Plus je me rendais compte que j’étais juste utilisé, j’essayais de ne pas avoir de relations sexuelles avec lui … parfois il voulait juste se masturber en me tenant.”

Jessica a ensuite développé ses affirmations selon lesquelles Weinstein avait fait pipi sur elle sous la douche sans son consentement.

Elle a expliqué: “Nous étions sous la douche. Il voulait d’abord prendre une douche, ce qui m’a été bénéfique … et il m’a demandé de prendre la douche, puis il m’a dit:” Avez-vous déjà pris une douche dorée? “Et J’ai dit “non” et je l’ai senti faire pipi sur moi. ”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit d’arrêter, elle a ajouté: “J’étais sous le choc. C’était dégoûtant … Je me suis tourné dans le coin de la douche et j’ai détourné les yeux.”

La semaine dernière, Jessica a déclaré aux tribunaux que Weinstein l’avait violée dans une chambre d’hôtel en mars 2013.

Le producteur fait face à des accusations d’agression sexuelle et de viol pour prédateurs résultant des allégations de trois femmes – Jessica, Miriam “Mimi” Haleyi et Annabella Sciorra.

Il a plaidé non coupable et a nié toutes les allégations de relations sexuelles non consenties.

