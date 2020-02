L’acte final de Bethenny Frankel en tant que femme au foyer aidait Cast Cast Leah McSweeney

Leah McSweeney est la nouvelle femme au foyer de la saison 12 de The Real Housewives of New York. Les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu de la nouvelle distribution après la sortie de la bande-annonce. Dans l’aperçu, McSweeney est vu en train de dire que les dames sont des “mess chauds”. La fondatrice de la ligne de mode Marié à la foule a été lancée sur la série télé-réalité grâce à sa relation avec Bethenny Frankel.

Bethenny Frankel et Leah McSweeney | John Lamparski / . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via .

«Le dernier acte de Frankel en tant que femme au foyer» (comme Andy Cohen l’a dit lorsque Adrienne Maloof a sauté la réunion de RHOBH) liait McSweeney aux producteurs de Bravo qui l’ont finalement choisie.

«Leah était en pourparlers pour rejoindre l’émission avant que quiconque ne sache que Bethenny partait. Bethenny est celle qui a fait l’initiation au casting. Elle n’est en aucun cas une «remplaçante» de Bethenny comme tout le monde le dit parce qu’elle n’a jamais été censée être dans l’émission sans Bethenny », a déclaré une source à People.

Cette friandise implique que Frankel était envisagé pour la saison 12 de RHONY, mais a finalement décidé de se concentrer sur son contrat de production. Une autre source a déclaré à la publication que McSweeney était censé venir comme un ami de Frankel.

“Le plan était d’amener Leah avec Bethenny et de la présenter au groupe en tant qu’ami de Bethenny”, a révélé un autre initié. “Mais avec Bethenny et Leah déjà castés, ils étaient coincés et devaient trouver une raison pour que Leah ait un sens dans la série.”

L’histoire de la saison 12 est que McSweeney est l’ami de Tinsley Mortimer parce que le premier ne connaissait vraiment personne sur le casting.

«Leah est un excellent ajout au groupe et tient vraiment la sienne. Mais elle ne connaissait personne avant de commencer parce que Bethenny était censée être là avec elle, pour la guider », a ajouté la source.

Pourquoi Bethenny Frankel a-t-elle quitté ‘RHONY’?

Juste avant le début du tournage de la saison 12 de RHONY, Frankel a laissé tomber la bombe qu’elle quittait la série.

«J’ai décidé de quitter la franchise« Housewives »pour explorer mon prochain chapitre», a déclaré Frankel dans un communiqué à Variety en août 2019. «Il est temps de passer à autre chose et de me concentrer sur ma fille, ma philanthropie et mon partenariat de production avec Mark Burnett, produisant et mettant en vedette des émissions qui représentent un changement dans la conversation pour les femmes. Avec les changements dans la culture moderne, je veux souligner la force, la confiance et le pouvoir imparable des femmes. »

Avec Frankel passant de RHONY, le casting de l’émission basée à New York va certainement changer sa dynamique. Luann de Lesseps a déclaré que l’ensemble était soulagé lorsque le fondateur de Skinny Girl a décidé de partir.

“Je pense que l’ensemble de la distribution est soulagé, d’une certaine manière, et cela laisse également de la marge de manœuvre pour que d’autres femmes brillent et montrent leur personnalité parce que beaucoup de Bethenny venait et volait en quelque sorte la série”, a déclaré De Lesseps dans une interview sur SiriusXM. “Mais devinez quoi, elle ne peut pas voler notre émission. Cette saison est incroyable et j’ai hâte que tout le monde voie la nouvelle saison. “

RHONY Saison 12 en avant-première le 2 avril à 21 h ET sur Bravo.