L’acteur Conrad Ricamora, “ Comment s’en tirer avec le meurtre ”, a remercié les fans pour avoir accepté Oliver

Après six saisons réussies, la série How To Get Away With Murder de Shonda Rhimes se terminera. Récemment, la distribution a fait lire sa table finale. L’acteur principal Conrad Ricamora, qui dépeint un expert en technologie timide, Oliver Hampton, a partagé un message émotionnel sur Instagram presque immédiatement après avoir remercié les fans de HTGAWM d’avoir «accepté» son personnage.

Conrad Ricamora | E.P. & L.P.

Conrad Ricamora dans le rôle d’Oliver Hampton sur «Comment s’en tirer avec le meurtre»

Le sorcier de l’informatique Oliver Hampton est apparu pour la première fois dans l’épisode pilote de How To Get Away With Murder lorsque Connor Walsh l’a séduit pour des documents illégaux, et ils ont eu une rencontre sexuelle cette nuit-là.

Ils ont commencé comme amis avec des avantages, mais leur relation a évolué après que Connor a admis qu’il avait brûlé le corps de Sam Keating et avait un problème de drogue. Vers la fin de la saison, Oliver et Connor deviennent officiellement des petits amis.

Les deux ont décidé de se faire tester pour les MST, et Oliver a reçu un test VIH positif tandis que les résultats de Connor sont revenus négatifs. Dans la saison 2, l’étudiant en droit a emménagé avec Oliver et le génie informatique a aidé Connor dans ses affaires.

Oliver a ensuite commencé à travailler pour Annalize Keating à la clinique dans la saison 3, et lui et Connor ont rompu car l’expert en technologie voulait se concentrer sur lui-même. Cependant, après qu’Oliver ait été rejeté par un petit ami potentiel en raison de son statut positif, il est retourné à Connor et lui a ensuite proposé sa candidature à la fin de la saison.

Dans la saison 4, Oliver n’avait toujours pas reçu de réponse de Connor, et l’étudiant en droit a abandonné l’école. Connor a commencé à aider Annalize dans son recours collectif, et Oliver est devenu un témoin du suicide apparent de Simon Drake.

Lorsque Connor a finalement décidé qu’il voulait épouser Oliver et a proposé avec une cravate torsadée, l’expert en technologie a admis qu’il savait qui avait tué Wes Gibbins. La saison suivante, le couple a fait le noeud et Nate Lahey Jr. a tué le procureur de district par intérim Ronald Miller juste à l’extérieur du site.

De plus, Laurel Castillo et son fils, Christopher, dont Connor et Oliver sont également les tuteurs légaux, ont disparu. Dans la saison 5, tout le monde a été aux prises avec leurs disparitions, en particulier Oliver, parce que Christopher a été enlevé alors qu’il était sous leur garde, alors qu’ils se préparaient pour l’obtention du diplôme.

Avant la fin de l’émission pour une pause de mi-saison, Oliver a offert à ses amis des «champignons magiques» pour célébrer leur grand jour, mais cela s’est retourné contre une Asher Millstone morte.

Conrad Ricamora a remercié tout le monde d’avoir accepté Oliver.

Le 24 janvier 2020, le casting de How To Get Away With Murder a eu sa dernière table lue pour le spectacle, ce qui a provoqué un sentiment d’émotion pour Conrad Ricamora.

Il est allé sur son Instagram juste après et a expliqué que cela “lui avait fait réaliser que c’était le début de beaucoup d’adieux”. Ricamora a également promis que le prochain épisode serait “génial” mais voulait surtout remercier le public HTGAWM d’avoir “accepté Oliver dans votre maisons et dans vos cœurs. “

Il a poursuivi: «C’est une histoire qui n’est pas souvent racontée en tant qu’asiatiques américains. Nous nous oublions souvent dans le récit, donc je suis tellement reconnaissant envers Pete [Norwalk] pour avoir écrit Oliver dans la série. »

Encore une fois, Ricamora a remercié les fans pour «l’accepter [Oliver] avec tant d’amour et de compassion. “Il a également noté qu’il est rare que les acteurs obtiennent un emploi de six ans, alors il en est reconnaissant et les émotions qui sont venues avec la réalisation de la fin de la série” l’ont pris au dépourvu “.

How To Get Away With Murder revient le 2 avril 2020, à 22 h. EST sur ABC.