L’acteur de “ Better Call Saul ” Rhea Seehorn dit qu’elle n’est “ pas similaire à Kim ”

Rhea Seehorn joue Kim Wexler, la juste contrepartie de Jimmy McGill / Saul Goodman sur Better Call Saul. Pour promouvoir la cinquième saison de la série AMC, Seehorn a discuté de l’arc de l’histoire de Kim et a admis qu’elle n’avait pas trop de points communs avec son personnage.

Kim a aidé à créer Saul Goodman

Kim Wexler s’est toujours battue pour de bon. Dans une interview avec Consequence of Sound, Seehorn a parlé d’aimer la motivation de Kim pour aider ses clients à “obtenir ce qu’ils disaient vouloir”. Au départ, cela vient sous la forme d’aider Jimmy à obtenir ce qu’il mérite – à être pris au sérieux par son frère aîné, Chuck, et à devenir avocat. Plus tard, il s’agit d’aider ses clients pro bono, comme M. Acker. Être ami avec Jimmy McGill / Saul Goodman a permis à Kim de trouver de nouvelles façons d’aider ses clients à demander justice – même si cela signifie un peu contourner les règles.

En discutant du désir de Kim d’aider les autres à réaliser leurs désirs, Seehorn a expliqué comment Kim n’a jamais “essayé de faire [Jimmy] être ce qu’elle veut »qu’il soit. Ce n’est pas dans sa nature de le faire, mais en n’exprimant pas ses désirs et en aidant Jimmy à essayer de devenir ce qu’il a dit qu’il voulait – un vrai avocat, pas l’avocat pénal qui est Saul Goodman – Kim ne fait que regarder Jimmy “[drive] sa voiture d’une falaise. ”

Rhea Seehorn dit qu’elle n’est «pas si semblable» à Kim Wexler

Dans son interview, Seehorn a également discuté des similitudes et des différences qu’elle partage avec son personnage. Seehorn “a déclaré qu’elle n’était” pas si semblable à Kim “, a ensuite expliqué les défis politiques liés à son rôle. “Elle est tellement plus qualifiée que moi”, a admis Seehorn.

Contrairement à Seehorn, qui ne peut pas se soucier de savoir si les gens l’aiment ou non, Kim se soucie sans effort de Kim. Elle a qualifié Kim de quelqu’un qui ne «se soucie pas de combler les silences» – quelqu’un qui est «incroyablement gentil, mais pas soucieux d’être sympathique». Elle a poursuivi: “Comme si elle gagnerait au poker, et je ne le ferais pas, et j’aime cette qualité d’elle.”

Alors que Seehorn a admis qu’elle n’avait pas grand-chose en commun avec son personnage, elle a dit qu’elle aspirait à ressembler davantage à Kim.

Comment Rhea Seehorn se prépare à jouer Kim Wexler

Seehorn a déclaré qu’elle n’obtenait que des scripts pour le spectacle un à la fois, qualifiant chacun d’eux de «beaux romans parfois mordants». Elle a crédité les coureurs de spectacle Vince Gilligan et Peter Gould, ainsi que toute leur équipe de rédaction, pour avoir créé des scénarios incroyables.

Pour se préparer à ce rôle, Seehorn a dit «la première chose [she does] pour les 48 heures avant est juste assis [her] les mains quand [she’s] parler aux gens et essayer de garder [her] face toujours. ”

Le haut calibre de l’écriture ajoute à l’expérience de Seehorn en devenant Kim. Une grande partie de son personnage est déjà développée à partir des silences scénarisés que Kim prend – “ils peuvent parfois mettre beaucoup de narration sur mes silences”, a expliqué Seehorn.

En ce qui concerne les explosions de Kim, Seehorn a déclaré qu’elle était capable de les représenter comme elle l’entend.

Quand elle éclate, comme nous l’avons vu plusieurs fois, c’est parfois englobant, et donc ils me font beaucoup confiance avec ces choses et ils me laissent façonner et contribuer à ces choses beaucoup. Mais ce n’est pas une situation où je suis dans la salle des écrivains et je fais des idées, ou même je ne sais pas où ils l’emmènent. Je sais qu’ils ont dit que leur écriture répond organiquement à ce que j’ai fait. Mais, comment cette chronologie a fonctionné dans la salle des écrivains, je ne pouvais pas vraiment en parler.

Interrogée sur la fin de l’histoire de Kim, Seehorn a répondu qu’elle avait juré de garder le secret. Avec une sixième et dernière saison de Better Call Saul confirmée, ce n’est qu’une question de temps avant que les fans découvrent ce qui arrive à Kim Wexler.

