L’acteur de «Blue Bloods» Will Estes est apparu sur «7th Heaven»

Si vous avez regardé Blue Bloods et que vous vous demandez où vous avez déjà vu Jamie, il est possible que 7th Heaven soit votre réponse. Un sous-marin est une autre réponse. Il en va de même pour l’un des films de Dark Knight.

En d’autres termes, Will Estes est bien plus que Jamie Reagan. Il a réussi à naviguer dans les eaux délicates de la célébrité infantile. Finalement, il a émergé avec un rôle de premier plan dans l’une des émissions les plus anciennes de CBS.

Comment Will Estes a-t-il commencé?

Will Estes en tant que Jamie Reagan | Patrick Harbron / .

Estes a commencé sa carrière en tant qu’acteur enfant à partir de 1987. Il est apparu dans un épisode de Santa Barbara à 9 ans, sous le nom de scène Will Nipper. Un de ses premiers rôles majeurs a été Will McCullough dans The New Lassie de 1989 à 1992. Il a abandonné le nom de la scène en 1993, quand il est apparu dans six épisodes de It Had to Be You. Il a également fait des apparitions dans Boy Meets World, Step By Step et Full House.

Dans une interview avec LiveAbout.com, Estes a déclaré à propos de son début de carrière: «Je pense que Los Angeles peut être un endroit difficile, l’industrie peut être difficile. Je pense que c’est un endroit où les valeurs ne sont pas toujours claires, il y a un ensemble de valeurs étrange mis sur un acteur selon que vous travaillez ou non. Beaucoup d’enfants viennent ici après le lycée ou le collège et ils n’ont pas de domicile. J’ai grandi ici, donc j’avais mes amis et ma famille. C’était (agir) quelque chose que j’ai fait, pas qui j’étais. »

C’est vers 2000 qu’il a commencé à obtenir plus de rôles d’adultes. L’un d’eux comprenait le matelot Ronald «Rabbit» Parker dans le thriller sous-marin U-571, avec Matthew McConaughey. Vers la même époque, il a eu une série de six épisodes sur 7th Heaven comme l’un des intérêts amoureux de Beverly Mitchell. Son prochain concert majeur après cela jouait JJ Prior dans la série American Dreams de 2002 à 2005. Blue Bloods est arrivé en 2010.

Que pensera Estes de Blue Bloods?

Dans une interview en 2017 avec Taylor Magazine, Estes a décrit comment il avait décroché son concert actuel.

“C’était pendant [the] saison pilote, et c’était probablement mon script préféré que j’avais lu depuis longtemps. Robin Green et Leonard Goldberg étaient les producteurs et ils avaient fait une émission sur les anti-héros pendant la Soprano et ils voulaient faire une émission sur les héros. Tout commence par l’écriture et l’histoire. Quand l’histoire est bonne, tout le monde veut être à bord. »

Son personnage, Jamie, est le plus jeune des enfants du patriarche de la famille Frank Reagan. Il est l’homme de bon cœur et a été perçu comme le «garçon d’or» de la famille. Il est allé à Harvard Law et a obtenu son diplôme, mais a déçu son fiancé d’alors en devenant flic.

On a demandé à plusieurs reprises à Estes s’il était comme Jamie Reagan ou non, et même après tout ce temps, Estes ne sait toujours pas comment répondre à cela. Il s’est inspiré d’Al Pacino, qui a déclaré: «Je ne suis pas différent du tout des personnages que je joue. Ils font tous partie de moi. ”

Quelle est la prochaine étape pour Jamie Reagan?

Jamie a préféré travailler en tant que flic beat plutôt que de devenir un détective. Après une certaine résistance, non seulement il a passé l’examen des sergents, mais il s’est classé premier. Il s’est également marié avec son partenaire Eddie, qui était une recrue quand ils ont commencé à travailler ensemble.

Bien qu’il n’y ait aucun signe de disparition prochaine de Blue Bloods, Estes est parfaitement conscient que même les meilleurs concerts doivent se terminer à un moment donné. Il a déclaré: «L’entreprise n’est pas synonyme de sécurité d’emploi. D’une certaine manière, ce n’est toujours pas le cas. Même si nous faisons Blue Bloods depuis si longtemps, vous ne savez jamais quand votre prochain épisode sera le dernier. Ça a été une course formidable et plus on avance, plus j’ai l’impression que nous faisons quelque chose de bien et les gens nous disent qu’ils aiment le spectacle. C’est de cela qu’il s’agit. “