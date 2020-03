L’acteur de Mulan, Yoson An, explique le lien entre Mulan et son personnage, Honghui

Hua Mulan n’est pas le seul à protéger la Chine. Ce guerrier est rejoint par un nouveau personnage, Chen Honghui, le «remplaçant» de l’amour intéressé par le film d’animation de Disney, le général Li Shang. Bien que le réalisateur Niki Caro et Disney aient récemment reporté la première mondiale de Mulan, les fans ont appris un peu plus sur ce guerrier, grâce à une interview avec l’acteur Yoson An.

Voici ce que Yoson An avait à dire sur son personnage, Chen Honghui.

Yifei Liu arrive pour la première de “Mulan” de Disney | Albert L. Ortega / .

Disney a créé une adaptation en direct de «Mulan», qui sortira en 2020

Même si cela signifiait enfreindre la loi, cette princesse Disney est restée fidèle à son cœur. Dans le film d’animation original de Disney, Mulan, les fans ont rencontré ce personnage et guerrier légendaire, Fa Mulan. Maintenant, Disney a une nouvelle version de son histoire, avec une version en direct de Mulan en première au printemps 2020. (Bien que la date de la première ait depuis été reportée, en raison de l’épidémie de coronavirus.)

Ce film met en vedette Liu Yifei en tant que personnage principal, Hua Mulan, ainsi que quelques autres membres de la distribution comme Yoson An. Ensemble, ils racontent l’histoire d’un guerrier féroce qui sauve sa famille et la Chine, devenant la première adaptation en direct de Disney à obtenir la cote PG-13.

Yoson An assiste à la première de «Mulan» de Disney | Gregg DeGuire / FilmMagic

La version 2020 de «Mulan» propose quelques nouveaux personnages, comme Honghui

Il est difficile d’imaginer Mulan sans Mushu, le dragon adorable et à la bouche forte envoyé par les ancêtres pour garder Mulan. Parce que cette adaptation en direct suit de plus près la Ballade de Mulan, les numéros musicaux et Mushu seront exclus.

De plus, l’intérêt amoureux de Fa Mulan, le général Li Shang, a été entièrement remplacé par un nouveau personnage – un soldat nommé Chen Honghui. Interprété par Yoson An, ce nouveau guerrier serait un peu concédé. Finalement, il devient un bon ami de Mulan dans son voyage d’être loyal, courageux et vrai.

Yoson An a discuté de la relation de son personnage avec Hua Mulan

Il n’y a peut-être pas de général Shang dans cette adaptation en direct. Pourtant, les téléspectateurs sont ravis de rencontrer le nouvel homme dans la vie de Mulan, interprété par Yoson An. En fait, lors d’une interview à la première de Mulan, l’acteur a partagé que l’un de ses souvenirs préférés sur le plateau était lorsque son personnage a rencontré Hua Mulan.

“Honghui et Mulan partent du mauvais pied dans le camp de conscription, mais tout au long de la formation, Honghui voit quelque chose à Mulan que les autres garçons ne voient pas”, a déclaré Yoson An lors d’une interview avec Screenslam.

«C’est la qualité du leadership et la persévérance, sa composition, vraiment», a-t-il poursuivi. “Il voit quelque chose en elle:” Ouais, il y a quelque chose de spécial chez ce jeune mec. “”

Les fans devront simplement attendre et voir ce nouveau personnage avec la première de cette sortie en salles. L’action en direct de Disney, Mulan, devait être présentée en première mondiale le 27 mars 2020. Cependant, en raison de la recrudescence des cas de coronavirus, les débuts du film ont depuis été reportés.

De plus amples informations seront probablement annoncées dans les prochaines semaines. D’ici là, les fans peuvent regarder le film d’animation original de Disney sur leur plateforme de streaming, Disney +.