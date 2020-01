L’acteur de ‘Party of Five’ Brandon Larracuente pratique sa guitare mais quand le jouera-t-il?

Brandon Larracuente incarne l’enfant aîné, Emilio Acosta, dans le redémarrage du Parti des cinq de Freeform. Tout comme Charlie Salinger de Matthew Fox dans l’original, Emilio doit suspendre sa vie pour élever ses frères et sœurs. Mais cette fois, les parents d’Acosta ne sont pas morts. Ils ont été renvoyés au Mexique.

Parti des Cinq Brandon Larracuente | Freeform / Vu Ong

Emilio était un musicien en herbe lorsque sa crise familiale s’est produite. Il n’aura pas beaucoup de temps pour jouer quand il doit diriger le restaurant familial, mais il ne raccroche pas pour de bon. Larracuente a parlé avec Showbiz Cheat Sheet des talents musicaux de son personnage et de la façon dont il se prépare à les afficher. Party of Five est diffusé le mercredi sur Freeform.

La musique divisait déjà les Acostas avant le début de «Party of Five»

Il y a de la musique dans l’histoire de Party of Five. Les Bodeans ont chanté la chanson thème originale “Closer to Free” et “Lullaby” de Shawn Mullins est devenu associé à la série originale dans les sports télévisés. Lorsque le redémarrage commence, la musique a déjà fait d’Emilio une sorte de solitaire.

“Il est l’aîné des cinq frères et sœurs et il a des rêves et des aspirations à devenir musicien”, a déclaré Brandon Larracuente. «C’est quelque chose qu’il poursuit depuis un certain temps. Il essaie de son mieux de se séparer de ses parents autant que possible parce qu’il n’a pas l’impression que son père le soutient pleinement et ses rêves d’être un musicien. “

Brandon Larracuente devra savoir jouer de la guitare

Les premiers épisodes de Party of Time ne montrent pas Emilio jouant de la guitare ou chantant. Cependant, Brandon Larracuente a confirmé qu’il devait prendre des cours de musique pour les futurs épisodes.

L-R: Elle Paris Legaspi, Brandon Larracuente, bébé Rafa, Niko Guardado | Forme libre / Gilles Mingasson

“Je pense que le public sera ravi de voir que oui, la musique est une énorme composante de l’ensemble du spectacle”, a déclaré Larracuente. «J’ai dû dépoussiérer l’ancienne guitare là-bas et j’ai pris des cours, des cours de chant et des cours de guitare. Oui, tout au long de la saison, le public sera surpris de voir qu’Emilio prend la guitare de temps en temps. »

Brandon Larracuente avait des compétences musicales avant «Party of Five»

Lorsque Brandon Larracuente a dit “dépoussiérer la vieille guitare”, il a laissé entendre qu’il en avait déjà une avant Party of Five. En effet, il l’a fait.

“Ma mère m’a en fait acheté une guitare il y a des années et j’ai tâté un peu, mais jamais de manière cohérente”, a déclaré Larracuente. “Par coïncidence, j’ai décidé de reprendre la guitare environ un mois ou deux à nouveau avant même de connaître l’audition et puis quand l’audition est arrivée et ils ont dit qu’il était musicien, je suis allé, ‘Oh super, wow. Comme c’est pratique pour moi. “”

L-R: Emily Tosta, Elle Paris Legaspi, Niko Guardado, Brandon Larracuente | Forme libre / Jonathan Wenk

Emilio Acosta devra être un meilleur musicien que Brandon Larracuente, alors il a plongé dans les leçons.

“Cela m’a vraiment aidé d’avoir une sorte d’histoire dans le jeu”, a déclaré Larracuente. «Je devais devenir beaucoup plus adéquat dans la façon de jouer au fil de la série, car ce personnage est un musicien et la musique dans le spectacle est un élément énorme. J’ai donc dû épousseter la vieille guitare et reconstruire mon enfance, ce qui a pris du temps, mais heureusement, j’avais de très bons professeurs. »