L’acteur de Thanos Josh Brolin explique ce qui rend son troisième mariage avec Kathryn Boyd différent

Josh Brolin – la star de Marvel Cinematic Universe (MCU) plus connue pour avoir interprété Thanos dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie – a été marié trois fois. Il a épousé Alice Adair pour la première fois en 1988. Les deux étaient ensemble jusqu’en 1994 et ont eu deux enfants: Trevor et Eden Brolin. Trevor a maintenant 31 ans et Eden a 26 ans.

Après son mariage avec Adair, Josh Brolin a épousé Diane Lane. Josh Brolin et Diane Lane ont été mariés pendant environ une décennie entre 2004 et 2013. Bien qu’ensemble depuis un certain temps, les deux ne partagent aucun enfant et la fin de leur relation a été un peu difficile. Alors, qu’est-ce qui différencie son troisième mariage avec la mannequin et propriétaire d’entreprise Kathryn Boyd (à part la différence d’âge notable)? Pourquoi ce duo est-il construit pour durer? Qu’est-ce que Josh Brolin a découvert qu’il avait peut-être disparu avant?

Dans une interview avec ET en 2018, Brolin a abordé ses précédents mariages, et il a expliqué pourquoi il est enfin dans une relation qu’il sait fonctionner, car il avait une certaine découverte de soi à faire – une découverte de soi qui devait se produire avant qu’il ne se termine dans la bonne relation.

Josh Brolin parle de ses précédents mariages

Dans des relations antérieures, Josh Brolin a expliqué qu’il déterrerait les besoins et les insécurités de son partenaire; il tenterait de découvrir exactement ce qui manquait à la vie de son partenaire et tentait de compenser ou de combler le vide. Il a déclaré:

Je vais découvrir tous vos besoins et toutes vos insécurités, et tout ça, et ensuite je vais jouer dessus », dit-il. «Genre, tu as besoin d’un papa? Je serai ton papa. Je serai ton héros.

Kathryn Boyd n’a pas besoin de Josh Brolin

Cette fois-ci, Josh Brolin a trouvé quelqu’un avec qui il veut être, mais c’est aussi quelqu’un qui n’a pas besoin de lui; c’est quelqu’un qui ne le cherche pas pour combler un vide. En parlant de Boyd, Brolin a déclaré:

Elle n’a pas besoin de moi… Elle n’a jamais eu besoin de moi.

Bien qu’il soit agréable de se sentir nécessaire – d’avoir l’impression de fournir une nécessité inégalée dans la vie de quelqu’un, n’est-il pas préférable de se sentir simplement recherché? Brolin a expliqué que s’il aimait Diane Lane, il essayait toujours d’être la figure paternelle parfaite pour sa fille et le mari parfait; il a adapté une mentalité de héros inaccessible et insoutenable. Bien qu’elle n’ait peut-être jamais demandé, quelque chose lui donnait l’impression qu’il devait être cette personne.

Brolin semble avoir découvert le secret d’un mariage réussi et heureux. En fin de compte, il a réalisé que ce n’était pas son travail de combler un vide ou de jouer le sauveur. Alors, je souhaite à Boyd et Brolin une vie heureuse ensemble.

Le couple a maintenant une fille – qui a un an – et ils continuent d’être la quintessence d’un couple heureux à Hollywood. Après avoir fréquenté pendant plusieurs années, ils se sont mariés, ce qui n’a pas surpris les amis et la famille, car ils avaient déjà cimenté leur relation. Le mariage n’était que l’arc sur le dessus.