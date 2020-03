L’acteur des Avengers, Ross Marquand, déclare que Red Skull est “ essentiellement libre ” de revenir dans les prochains films

Dans la perspective de Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, Marvel Studios a gardé secret la plupart des rebondissements des films. Surtout dans le cas de cette dernière aventure, les fans ne savaient pas du tout à quoi s’attendre à leur arrivée au théâtre. Mais peut-être que l’une des meilleures révélations a été le retour d’un visage familier.

Johann Schmidt, alias Red Skull, n’était pas apparu à l’écran depuis la fin de Captain America: The First Avenger. Pourtant, le personnage est soudainement réapparu sur la planète lointaine de Vormir en tant que gardien de la pierre de l’âme. Dans chacun des deux derniers films Avengers, Red Skull a proposé aux personnages un choix.

Maintenant, il semble que Marvel Studios doive choisir si nous verrons à nouveau l’arme ennemie de Cap très bientôt.

Ross Marquand à la première de «Avengers: Infinity War» | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Ross Marquand, star de The Walking Dead, a remplacé Hugo Weaving

Dans Captain America: The First Avenger, Hugo Weaving a joué avec Chris Evans dans le rôle de Red Skull. L’acteur est peut-être encore mieux connu du grand public en tant qu’agent Smith de la trilogie The Matrix. Mais en raison de problèmes de contrat avec Marvel, Weaving n’est pas revenu pour Avengers: Infinity War.

Au lieu de cela, Marvel a interprété Ross Marquand de The Walking Dead dans le rôle. Un maître impressionniste, Marquand cloue la performance de Weaving de si près que certains publics ne pourraient probablement pas faire la différence. Bien que le rôle de Red Skull dans les films Avengers ait été bref, Marquand est prêt à revenir pour en savoir plus. Cependant, il n’a encore rien entendu de Marvel.

«Je pense que ce rôle appartient évidemment à Hugo. Il est la personne qui en est à l’origine, et j’ai adoré ce qu’il a fait avec ça », a déclaré Marquand à Nerds4Life. “Si son cœur est dans un endroit différent et qu’il ne veut plus revenir, je serais vraiment à nouveau honoré de jouer à nouveau ce personnage.”

Red Skull pourrait être libre après les événements de «Avengers: Endgame»

Pour l’instant, rien n’indique que Red Skull sera intégré à la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel ou au-delà. Mais s’il le fait, Marquand a déclaré que la porte était grande ouverte pour le personnage. Après tout, ses fonctions de gardien de pierre sont terminées.

“[Directors Anthony and Joe Russo] a déclaré une fois que le crâne rouge est sorti de la pierre d’âme, une fois que Thanos l’obtient, puis une fois que Hawkeye l’obtient, il est essentiellement libre », a déclaré Marquand à Nerds4Life. «J’imagine que la première chose qu’il ferait s’il avait encore une vendetta, ou si une partie de lui avait encore de l’ambition, serait de retourner sur Terre.»

Selon Marquand, Red Skull a développé la capacité de retourner sur Terre. Mais l’acteur ne sait pas si le méchant voudrait même reprendre sa quête du pouvoir. Après avoir passé des décennies avec son destin lié aux Infinity Stones, Red Skull n’est peut-être plus l’homme qu’il était.

“J’imagine que lorsque vous êtes honoré d’une sagesse infinie, vous êtes également honoré, ou maudit, d’une douleur et d’une souffrance infinies”, a déclaré Marquand. “Donc il est probablement, j’imagine à un niveau, il est au-dessus. Il n’a besoin de conquérir personne, car il est [unliving]. “

Ou le méchant “Avengers” pourrait jouer un rôle très différent

Si tel est le cas, le MCU pourrait faire quelque chose de plus intéressant avec lui. Les fans ont déjà vu Red Skull à son plus mauvais niveau. Et s’il passe à la version MCU d’Uatu the Watcher? Merci au défunt camarade de feu Stan Lee dans Guardians of the Galaxy Vol. 2, les Veilleurs sont déjà établis. Donc, ce n’est pas vraiment un exercice pour Red Skull d’assumer le manteau.

“Je pense que Red Skull pourrait certainement pénétrer dans ce territoire, où il n’est qu’un observateur occasionnel du monde et des corps célestes de l’univers entier, et il n’intervient que lorsqu’il en a absolument besoin”, a déclaré Marquand à Nerds4Life. “Mais ce sera intéressant s’il va être une force du bien ou du mal.”

Marquand a déclaré que les Russes lui avaient même demandé de jouer son crâne rouge “avec un peu de Yoda”, a déclaré l’acteur. Sa performance convient certainement à l’état fantomatique du personnage, maudit car il était responsable. Mais il est possible que l’évolution de Red Skull ne fasse que commencer. Marquand a déclaré qu’il voyait même le personnage maintenant comme un “anti-héros compliqué”.

Maintenant que le MCU a un nouveau Captain America, le retour de Red Skull pourrait être amusant, peu importe comment cela se passe. Pour tout ce que nous savons, le Falcon et le soldat d’hiver pourraient même se faufiler dans une apparence surprise. Ce ne serait pas la première fois que Marvel nous faisait exploser le personnage.