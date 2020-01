L’acteur des Simpsons Hank Azaria dit qu’il ne sera plus voix Apu

Hank Azaria ne sera pas la voix d’Apu de “Les Simpsons” plus longtemps.

L’acteur a dépeint le personnage du propriétaire d’un dépanneur indien du film d’animation Fox depuis 1990, mais des allégations de renforcement des stéréotypes raciaux dans la représentation d’Apu ont fait surface ces dernières années.

“Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il n’y ait un moyen de la faire passer ou quelque chose”, a déclaré le joueur de 55 ans sur le site. SlashFilm.

“Nous avons tous pris la décision ensemble”, a déclaré Azaria. “Nous sommes tous d’accord là-dessus. Nous pensons tous que c’est la bonne chose et bien à ce sujet.”

“Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel.”

Dans l’émission, Apu Nahasapeemapetilon est dans un mariage arrangé avec huit enfants et parle anglais accentué.

Si @HankAzaria ne fait plus la voix d’Apu, j’espère qu’ils garderont le personnage et laisseront une rédaction très talentueuse faire quelque chose d’intéressant avec lui. Si ce n’est pas pour améliorer le spectacle, alors pour au moins m’épargner quelques menaces de mort.

– Hari Kondabolu (@harikondabolu) 17 janvier 2020

Mon documentaire «Le problème avec Apu» n’a pas été fait pour se débarrasser d’un personnage de dessin animé daté, mais pour discuter de la race, de la représentation et de ma communauté (que j’aime beaucoup). Il s’agissait également de savoir comment vous pouvez aimer quelque chose (comme les Simpsons) tout en étant critique sur certains aspects (Apu).

– Hari Kondabolu (@harikondabolu) 17 janvier 2020

La représentation a été accusée d’être fondée sur des stéréotypes raciaux et a été mise en évidence dans le documentaire de 2017 “Le problème avec Apu” du comédien Hari Kondabolu.

A l’époque, Azaria a déclaré que “l’idée que quiconque était marginalisé en raison de cela ou éprouvait des difficultés me bouleversait personnellement et professionnellement” lors d’une Panel de l’Association des critiques de télévision.

“L’idée que quiconque, jeune ou vieux, passé ou présent, a été intimidé ou taquiné ou pire en se basant sur le personnage d’Apu dans The Simpsons, la voix ou tout autre trop du personnage est affligeant”, a-t-il poursuivi.

“L’intention était de faire rire les gens et de leur apporter de la joie. Pour que cela cause des douleurs ou des souffrances de quelque manière que ce soit, c’est dérangeant, en fait.”

Kondabolu a réagi à la nouvelle de la démission d’Azaria sur Twitter, disant qu’il espérait que le personnage resterait dans l’émission.

“Mon documentaire ‘Le problème avec Apu’ n’a pas été fait pour se débarrasser d’un personnage de dessin animé daté, mais pour discuter de la race, de la représentation et de ma communauté (que j’aime beaucoup). Il s’agissait également de savoir comment on peut aimer quelque chose (comme le Simpsons) et toujours être critique sur certains aspects (Apu) “, ​​a-t-il expliqué.

