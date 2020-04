L’acteur Joe Pantoliano veut revenir en tant que Cypher; Voici comment cela pourrait arriver

La plupart des historiens du cinéma considèrent 1999 comme une année charnière pour le cinéma. Non seulement plus de films indépendants ont fait irruption dans le courant dominant, mais la portée de ce qui pourrait être un blockbuster a commencé à changer radicalement. The Matrix – l’un des plus grands succès de l’année – en est le parfait exemple. Et avec le film des Wachowski, un phénomène oscarisé est né.

Alors que plusieurs des stars du film original sont revenues pour les suites, celui qui ne l’a pas fait est Joe Pantoliano. L’acteur – également connu pour la série Bad Boys – a joué le traître Cypher dans The Matrix. Et maintenant, il veut avoir l’opportunité de reprendre son poste plus de 20 ans plus tard.

Joe Pantoliano à la première de «Bad Boys for Life» | Comtesse de Jemal / FilmMagic

“The Matrix 4” mettra en vedette des acteurs de retour, tels que Keanu Reeves

Après The Matrix Revolutions en 2003, les fans de la franchise pensaient que l’histoire était terminée. Certes, le box-office décevant du film a laissé une trace de finalité à la série The Matrix. Et pour la plus longue période, c’était fini. Puis à l’été 2019, Warner Bros.a abandonné l’annonce surprise qu’un quatrième film était en développement.

Lana Wachowski prend cette fois le fauteuil du réalisateur. Bien que les détails de l’histoire soient rares, The Matrix 4 sera basé sur un scénario écrit par Wachowski avec Aleksandar Hemon et le romancier de Cloud Atlas David Mitchell. Et des acteurs comme Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris et Jonathan Groff ont déjà signé.

Mais ce qui a vraiment fait la une des journaux lors de l’annonce du film, c’est la confirmation que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss apparaîtront également. Leurs personnages, Neo et Trinity, ont tous deux péri dans le film précédent. Ainsi, alors que les retours de Niobe de Jada Pinkett Smith et de la coupe mérovingienne de Lambert Wilson, le retour de Reeves et Moss ouvre les portes de Pantoliano.

Mais Joe Pantoliano n’a pas entendu parler de reprendre son rôle de Cypher

Lors d’une récente apparition sur le podcast ReelBlend de CinemaBlend, la question de l’implication possible de Pantoliano dans The Matrix 4 a été soulevée. Et à la grande surprise des fans, l’acteur a déclaré – alors qu’il adorerait ramener Cypher – il n’a reçu aucune réponse de Wachowksi d’une manière ou d’une autre.

“Oui, je serais intéressé”, a déclaré Pantoliano à CinemaBlend. «Je doute qu’ils vont me ramener. J’ai fait pression pour cela, croyez-moi. J’ai envoyé de petites notes à Lana et lui ai demandé de ne pas répondre. “

Comme aucun détail de l’histoire n’est disponible, il est difficile de discerner si Pantoliano aurait même un rôle à jouer. Mais si le conflit découle d’un problème d’horaire, il pourrait quand même participer. Après tout, la production de The Matrix 4 s’est arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. La sortie du film est prévue pour le 21 mai 2021, le même jour que John Wick de Reeves: Chapitre 4.

Cypher pourrait encore faire une brève apparition de manière inattendue

Compte tenu du monde de science-fiction de la série Matrix, la quatrième entrée pourrait facilement inclure Pantoliano de plusieurs façons. Dans le film original, Cypher a conclu un accord avec les machines. Il est donc possible qu’ils puissent faire revivre Cypher de quelque manière que reviennent Reeves et Trinity. Alors que Cypher n’a pas terminé le travail, il a retiré la plupart de l’équipage de Nabuchodonosor.

C’est peut-être assez de succès pour que les machines le recrutent pour une nouvelle mission. Ou les machines pourraient utiliser le visage de Cypher comme base pour un nouveau programme. Dans The Matrix Revolutions, l’Oracle (Mary Alice) a pris un nouveau visage, un changement nécessaire en raison de la mort de l’actrice Gloria Foster. Matrix 4 pourrait utiliser une explication similaire pour inclure Pantoliano.

Les fans de The Matrix aimeraient certainement au moins une brève apparition de l’acteur. À l’exception de Reeves et Moss, il ne semble pas que les autres acteurs du premier film seront de retour. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce officielle sur Laurence Fishburne ou Hugo Weaving reprenant leurs rôles respectifs en tant que Morpheus et Agent Smith. Mais tout est possible.