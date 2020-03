L’acteur juif “Jojo Rabbit” révèle ce que c’était vraiment de jouer un nazi (Exclusif)

L’acteur Luke Brandon Field n’a pas mâché ses mots quand il s’agissait de décrire ce que c’était que de représenter un soldat nazi dans Jojo Rabbit. Field, qui est juif, a déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu’essayer le costume pour la première fois était assez inconfortable.

Luke Brandon Field assiste à la première de Jojo Rabbit de Fox Searchlights | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Cependant, il a pu se transformer en personnage du disciple de la jeunesse hitlérienne Christoph grâce à la direction et aux conseils du cinéaste et acteur Taika Waititi.

“Quand j’ai reçu l’offre pour le rôle, c’était super excitant, mais bien sûr, étant juif, j’étais un peu mal à l’aise, surtout quand j’ai essayé le costume pour la première fois”, partage Field.

“On ne sait jamais comment le public va réagir”, ajoute-t-il. «Néanmoins, après avoir relu le scénario et parlé à Taika, cela m’a donné confiance en notre fait que nous faisions un film très spécial qui allait changer les esprits. C’est la beauté du script. Il est là pour vous faire rire, pleurer, rester avec vous et vous faire réfléchir et défier les normes de la convention. ”

Waititi est également un ami, ce qui a aidé Field à entrer dans le personnage

Field et Waititi étaient déjà amis avant de se lancer dans le rôle difficile de représenter un nazi. Il a partagé que le génie de Waititi a fourni une lumière de guidage pour son métier et le film entier.

“Taika est un réalisateur et une personne magnifique avec qui travailler”, révèle Field. «Il vous laisse la liberté d’explorer ce qui semble naturel dans le script, recommande l’improvisation et ses notes sont toujours parfaites. Il m’a donné une note dans une scène que j’ai exécutée. Je ne savais pas si ça allait atterrir, mais toute l’équipe a éclaté de rire au point que nous devions faire la scène trois fois. J’étais choqué. Mais je me suis rendu compte que c’était tellement pertinent et cela montre à quel point son œil pour la comédie est incroyable. »

Taika Waititi et Luke Brandon Field | Photo gracieuseté d’Ab Fab PR

Field ajoute que les rumeurs étaient vraies sur la façon dont Waititi dirigerait tout en étant en costume. Waititi a abordé le rôle de «Adolf», une version adoucie et comique de Hitler.

“Il était en costume pour une partie du tournage, alors qu’il jouerait dans une scène ce jour-là”, se souvient Field. «Ce fut une expérience très surréaliste d’être dirigé par lui portant le costume. J’aurais aimé être une mouche sur le mur en le regardant nous diriger dans le costume et nous dans notre costume! Imaginez si vous êtes tombé sur le plateau et que vous n’aviez aucune idée qu’un film était en cours de réalisation. Je ne mentirais pas quand il crierait couper et parler au département de la caméra, j’observerais et penserais toujours à faire ce jour “Wow c’est fou mais incroyable.” “

Il a également fait des recherches pour se transformer en Christoph

Field a dû laisser des convictions personnelles à la porte pour dépeindre Christoph de manière convaincante. Il était constamment entouré d’images offensives de croix gammées, qui auraient pu être mentalement épuisantes.

«Bien sûr, au début, les costumes étaient très difficiles», admet-il. “Vous commencez à penser:” Est-ce une bonne idée pour moi? “Mais je me suis rendu compte quand je me suis regardé dans le miroir pour la première fois que ce n’était pas moi qui regardais en arrière. Il y a une séparation entre le vrai moi et le personnage. ”

Taika Waititi et Luke Brandon Field | Photo gracieuseté d’Ab Fab PR

Il s’est également tourné vers sa formation pour obtenir de l’aide. «C’était la première chose qui m’a été enseignée à l’école d’art dramatique – quand vous mettez ce costume et que vous existez sur le plateau, vous n’êtes pas vous. Tout ce qui vous concerne doit être laissé à la porte. »

Waititi a également suggéré à Field de regarder l’acteur Kiefer Sutherland dans Stand By Me. «Je l’ai ensuite approfondi en regardant Lost Boys et Bright Lights, Big City», explique Field. “Kiefer dégage cette énergie sombre à travers les trois films et j’ai étudié ses performances en profondeur et lu beaucoup de ses interviews de Rolling Stone à Teen Beat afin de comprendre ses propres influences lors de l’entrée dans les rôles.”

«Ce qui a également été très utile, c’est Taika qui a prescrit la lecture de Blitz par Norman Ohler, qui est un livre fantastique sur la jeunesse hitlérienne et les jeunes soldats et leur dépendance à la drogue et plusieurs documents centrés sur la jeunesse hitlérienne», ajoute-t-il. «Il est devenu étrange de regarder autant de choses sur le régime nazi en si peu de temps après avoir activement travaillé dans ma propre vie en essayant de ne pas trop regarder au fil des ans.»

Field offre un aperçu des choix musicaux du film

La bande originale du film a également eu un impact. Il s’ouvre avec les Beatles «I Wanna Hold Your Hand» en allemand («Komm Gib Mir Deine Hand») et se termine avec David Bowie. En tant que grand amateur de musique, Field a contribué à une partie de la prise de décision pour la bande originale.

Champ de Luke Brandon | Photo gracieuseté d’Ab Fab PR

“Tout ce que je sais, c’est que la référence croisée hystérie Beatles / hystérie Hitler a toujours été espérée”, admet-il. “C’est une manière tellement intéressante de voir le film et à quel point les deux manies étaient folles et similaires et à seulement 20 à 25 ans l’une de l’autre.”

“Nous avons tous eu une conversation sur les chansons qui avaient été reprises en allemand par l’artiste d’origine”, partage-t-il. “Taika a évoqué‘ Helden ’de Bowie, j’ai suggéré la version de Nico qui est beaucoup plus opprimée et moins agréable et bien sûr n’est pas aussi emblématique mais c’est incroyable d’apprendre combien d’artistes dans les années 1960 et 1970 ont chanté des versions allemandes. Ma version allemande préférée d’une chanson est ‘Wooden Heart’ d’Elvis, mais elle est peut-être un peu trop obscure pour la bande originale. “