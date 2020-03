L’acteur Rider Strong, «Boy Meets World», a presque quitté le spectacle

Peu importe le nombre de difficultés ou de tragédies que certaines stars endurent, beaucoup de gens semblent penser qu’une fois que vous devenez riche et / ou célèbre, cela résout tous vos problèmes. Trop de gens ont prouvé que ce n’était pas le cas, d’Amanda Bynes à Lindsay Lohan.

Rider Strong of Boy Meets World renommé n’avait pas de cas très médiatisé où il était constamment dans les titres des tabloïds ou des photos de paparazzi peu flatteuses, mais la pression pour lui était si forte, qu’il a presque quitté le travail. C’est ainsi que Strong est allé au bord – et en est revenu.

Comment Rider Strong est devenu célèbre et l’a perdu

Rider Strong | Rodin Eckenroth / .

Le nom même de Rider Strong semble presque un défi pour les dieux célèbres. Cela ressemble à un nom inventé comme Cary Grant (Archie Leach) ou Judy Garland (Frances Gumm), mais la star de Boy Meets World a Rider Strong sur son certificat de naissance. Selon une interview avec Vice, son père portait le nom de roi Arthur Strong, des conventions de dénomination si inhabituelles se déroulaient dans la famille.

Rider a obtenu le rôle principal de Shawn Hunter, la plupart des épisodes tournant autour de son personnage. Boy Meets World est devenu un aliment de base ABC TGIF avec Full House, Family Matters, Step By Step, Sabrina the Teenage Witch et d’autres.

Cependant, tout n’allait pas bien avec Strong. L’un des premiers signes de problèmes est survenu lorsqu’il est tombé en panne lors d’une croisière caritative à l’âge de 15 ans.

Les pressions normales d’être un adolescent s’intensifient considérablement lorsque la célébrité est le mélange, alors quand Strong a traversé une rupture peu de temps après la croisière, il a craqué. «Ma mère et mon père étaient là, et tout le monde attendait que je sorte et que je fasse le spectacle. Je ne voulais pas le faire. J’avais l’impression que ma vie était finie et je ne pouvais pas arrêter de pleurer », dit-il.

Comment Rider Strong est revenu

Strong a finalement réussi à traverser avec l’aide de ses parents, et il a commencé à vivre seul, à se faire des amis avec des personnes âgées qui ne connaissaient pas ou ne se souciaient pas de Boy Meets World. Après la fin du spectacle en 2000, Strong s’est inscrit à Columbia où les autres étudiants étaient Anna Paquin, Joseph Gordon-Levitt et Julia Stiles. Strong sentait qu’il pourrait y disparaître en tant que «schmuck TV» parmi les stars de cinéma.

Après avoir obtenu son diplôme, il a délibérément gardé un profil bas, se donnant une chance de s’adapter au monde réel. Lorsque Disney Channel a ressuscité Boy Meets World en tant que Girl Meets World, il ne voulait initialement rien à voir avec cela, mais a accepté d’apparaître sur quelques épisodes s’il pouvait également réaliser. Flash avant quelques années, et Strong est marié avec un fils de 4 ans.

En dehors de sa famille, son projet passionné est le podcasting. Il co-anime une émission intitulée Literary Disco.

«Je veux que mon travail et mon art se répandent dans le monde, et je veux avoir un effet sur la conversation culturelle. Ce n’est pas la même chose que de me vouloir, mon visage, ma voix, mon corps, d’être là-bas comme une chose avec laquelle les gens s’engagent », dit-il. “Mais peu importe, ici je me plains d’être à nouveau célèbre.”

Pourquoi la célébrité est-elle particulièrement difficile pour les enfants stars?

Des centaines sinon des milliers d’articles obstruent Internet sur les dangers de la célébrité infantile, ou à tout le moins, la jeune célébrité. La page Web avec l’interview Strong comprend également des liens vers des profils de noms anciennement célèbres comme Vitamin C, Johnny Tsunami et Leelee Sobieski.

Sobieski était l’un des jeunes acteurs les plus prometteurs de la fin des années 1990 et du début des années 2000, avec des rôles mémorables dans Never Been Kissed et Eyes Wide Shut, entre autres. Peu de gens peuvent prétendre avoir travaillé avec Drew Barrymore et le légendaire réalisateur Stanley Kubrick, mais Sobieski le pourrait.

Malgré sa renommée et ses rôles importants, Sobieski n’a aucun regret d’avoir laissé Hollywood derrière elle, étant effectivement retirée de la scène. Contrairement à d’autres stars, Sobieski porte son nom de femme mariée, Kimmel, et elle a plutôt décidé de devenir peintre professionnelle.

Elle a dit: “Les choses se sont compliquées pour moi … Alors quand je le pouvais, je me suis arrêté”, a-t-elle déclaré dans l’une de ses rares interviews post-célébrité. “C’est une sorte d’industrie brute – eh bien, ils le sont tous, quand vous les examinez – mais en jouant, vous vendez tellement votre apparence. Je pleurais chaque fois que je devais embrasser quelqu’un; Je ne pouvais pas le supporter. “