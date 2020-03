L’activité particulière Le prince William et Kate Middleton ont fait avec George, Charlotte et Louis pendant leurs vacances

Les enfants du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge, ne vivent pas une vie moyenne. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis sont nés dans la famille royale la plus célèbre du monde, ce qui signifie qu’ils ont la possibilité de faire des choses que beaucoup d’enfants de leur âge pourraient ne pas faire.

Pour la récente pause de mi-mandat, le duc et la duchesse de Cambridge ont emmené leurs enfants à Anmer Hall – l’une des résidences du couple. Là, la famille a pris part à une activité non traditionnelle.

Le prince William et Kate Middleton sont connus pour être des parents actifs

Prince William et Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Bien que le prince William et Kate puissent se permettre d’avoir une équipe de nounous pour s’occuper de leurs enfants, ils sont connus pour être des parents plutôt actifs. Par exemple, le prince William a partagé que lui et sa femme perdent le sommeil comme la plupart des parents, ce qui montre que le couple royal se lève souvent au milieu de la nuit pour prendre soin de leurs bébés.

À mesure que les enfants grandissent, le prince William et Kate essaient également de passer du temps de qualité avec eux. La duchesse de Cambridge a partagé qu’elle aime cuisiner et faire des projets artistiques avec ses enfants.

Le prince William et Kate donnent également à leurs enfants beaucoup de câlins et une touche physique. Dans le passé, les Royals sont connus pour ne pas être émotionnellement liés à leurs enfants, mais il est clair que le prince William et Kate ont leurs propres idées sur ce que signifie la parentalité. Ils font souvent la promotion de la santé mentale et partagent avec le monde que le fait d’avoir de bonnes relations avec ses enfants contribuera grandement à leur développement.

Le prince William et Kate Middleton veulent que leurs enfants jouent beaucoup à l’extérieur

Afin de donner à leurs enfants une bonne enfance, le prince William et Kate s’assurent que leurs enfants suivent certaines règles à la maison.

Par exemple, le duc et la duchesse de Cambridge n’autorisent pas leurs enfants à assister à des événements les soirs d’école. Ils semblent croire que les enfants devraient être bien reposés pour l’école tous les jours. Il a été rapporté que lorsque leurs trois enfants ont supplié d’aller voir une représentation de Mary Poppins, Kate leur a dit: «pas un soir d’école».

De plus, Prince George, Princess Charlotte et Prince Louis ont un temps d’écran limité. Le prince William et Kate ne croient pas que leurs enfants devraient passer leur enfance devant différents écrans, donc les frères et sœurs jouent généralement ensemble de différentes manières.

Une source a partagé que le prince William et Kate promeuvent souvent «les jouets, les jeux de plein air et encouragent une imagination active», d’autant plus que les deux ont grandi sans smartphones et tablettes.

Le prince William a récemment partagé que sa famille agneau à Anmer Hall

Voir ce post sur Instagram

Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager de nouvelles photographies de leur famille lors de leur visite au jardin RHS Back to Nature au #ChelseaFlowerShow dimanche après-midi. Les photographies ont été prises par @mattporteous. Le jardin #RHSChelsea Back to Nature, conçu par la duchesse et les architectes paysagistes primés Andrée Davies et Adam White de Davies White Landscape Architects, est un cadre boisé permettant aux familles et aux communautés de se réunir et de se connecter avec la nature. Son Altesse Royale est un ardent défenseur des bienfaits prouvés du plein air sur la santé physique et mentale, et de l’impact positif que la nature et l’environnement peuvent avoir sur le développement de l’enfant en particulier. Au cours des derniers mois, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont aidé la duchesse à recueillir de la mousse, des feuilles et des brindilles pour décorer @The_RHS Back to Nature Garden. Des bâtons de noisetier ramassés par la famille ont également été utilisés pour fabriquer la tanière du jardin. La duchesse a déclaré à Monty Don dans une interview pour la BBC: «Je pense vraiment que la nature et le fait d’être interactif à l’extérieur ont d’énormes avantages pour notre bien-être physique et mental, en particulier pour les jeunes enfants. J’espère vraiment que cette forêt que nous avons créée inspire vraiment les familles, les enfants et les communautés à sortir, à profiter de la nature et du plein air et à passer du temps de qualité ensemble. »

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 19 mai 2019 à 14h31 PDT

Les enfants du prince William et de Kate ont fait une pause de deux semaines pendant environ deux semaines en février. Pendant ce temps, la famille s’est retirée dans leur résidence de campagne, Anmer Hall, pour passer un bon moment ensemble loin de l’agitation de Londres.

Lors d’un événement auquel le prince William a assisté, il a partagé que lui et sa famille ont passé une partie de leur temps à agneler, ce qui implique d’aider les brebis à mettre bas. Il a déclaré: «Nous avons agneau avec les enfants cette semaine. Charlotte n’était pas sûre au début, mais George était là. Louie aime les tracteurs. Ils aiment voir les agneaux et nourrir les agneaux. »

Il a été signalé que la famille Cambridge élève un certain nombre d’animaux à Anmer Hall, bien qu’il ne soit pas clair si les agneaux en question leur appartenaient ou non. Dans tous les cas, une personne qui a parlé au prince William lors du récent événement a révélé qu’il voulait que ses enfants «voient le mode de vie à la campagne ainsi que le mode de vie de la ville».