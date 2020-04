L’actrice “Boy Meets World” Trina Mcgee affirme qu’elle a subi un traitement raciste sur le plateau de ses camarades

Trina McGee n’a pas étouffé ses sentiments lorsqu’elle a parlé des mauvais traitements qu’elle aurait subis sur le tournage de Boy Meet World.

L’actrice, qui a joué Angela Moore dans la série, est allée sur Twitter plus tôt cette année pour affirmer qu’elle était qualifiée d’insultes racistes dans les coulisses et qu’elle avait l’impression de ne pas être une, pas deux, mais TROIS de ses semblables. castmates.

Boy Meets World cast | Télévision Walt Disney via .

Vous voulez savoir tout ce que McGee avait à dire sur son passage dans la sitcom familiale? Continuez à lire pour le découvrir.

McGee dit qu’elle a éprouvé beaucoup de manque de respect sur le plateau

Le casting de Boy Meets World était peut-être de bons amis à l’écran, mais pas tellement dans les coulisses.

Dans une série de tweets choquants qui ont été mis au jour en janvier 2020, McGee – qui représentait la petite amie de Shawn Hunter et le meilleur copain de Topanga Lawrence dans la série – a évoqué le racisme présumé qu’elle avait subi de la part de trois de ses co-stars sur le plateau.

Dans l’un de ses tweets, l’actrice s’est souvenue des fois où elle a été appelée des noms désobligeants par ses collègues co-stars, qui lui ont donné l’impression qu’elle n’appartenait pas.

“Appelé tante Jemima sur le plateau pendant les cheveux et le maquillage”, a écrit McGee. “Je suis devenu un salaud amer quand j’ai attendu tranquillement que ma scène finisse de répéter qui se répétait encore et encore à cause de l’épisode”[s] mettant en vedette mon personnage. J’ai dit “c’était gentil de votre part de nous rejoindre” comme un étranger après 60 épisodes. “

Appelé tante Jemima sur le plateau pendant les cheveux et le maquillage. Appelé une chienne amère quand j’attendais tranquillement que ma scène finisse de répéter qui se répétait encore et encore en raison d’un épisode mettant en vedette mon personnage. Dit «c’était gentil de ta part de nous rejoindre» comme un étranger après 60 épisodes

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

Après avoir partagé cette révélation choquante, les fans ont commencé à exprimer à quel point ils étaient désolés que l’actrice ait subi ce genre de traitement de la part de ses camarades de casting.

Un fan surpris ne voulait pas croire que les acteurs bien-aimés de Boy Meets World avaient un comportement aussi horrible sur le tournage et admettaient que c’était blessant d’en entendre parler.

“Est-ce que cela s’est produit sur BMW parce que cela me ferait du mal”, a écrit le fan, auquel McGee a répondu, “CECI EST ARRIVÉ SUR UN GARÇON RENCONTRE LE MONDE DES ACTEURS PRINCIPAUX.”

Tout en répondant à un autre fan, l’actrice a précisé qu’elle n’avait eu des problèmes qu’avec “trois collègues par intérim”, mais dit que “l’équipage était toujours génial”.

Bien qu’elle n’ait pas nommé les acteurs qui ont maltraité, McGee a apparemment confirmé que c’était Ben Savage, Will Friedle et Danielle Fishel quand elle a répondu à un fan qui les a tagués dans un tweet.

McGee n’a pas laissé la négativité l’empêcher de faire son travail

Bien qu’elle n’ait eu aucun problème à pointer du doigt Savage, Friedle et Fishel, McGee a clairement indiqué qu’elle n’était pas victime de mauvais traitements de la part de toutes ses co-stars.

Lorsqu’une fan lui a demandé si son intérêt amoureux à l’écran, Rider Strong, faisait également partie du problème, l’actrice a simplement répondu: «Pas Rider».

Alors que les tweets continuaient à couler, McGee continua de parler de l’intolérance qu’elle avait connue.

Bien que beaucoup de gens ne continueraient pas à travailler avec ceux qui les dégradent, McGee n’a pas laissé le comportement de ses co-stars envers elle l’empêcher de faire ce travail.

«J’ai fait mon travail et j’attends mon dû. Parfois, la tension de l’irrespect était extrêmement stressante », a-t-elle répondu à un utilisateur. «25 ans à l’époque qui élevait une famille et ne méritait pas d’y penser. Aucun de ces trois collègues n’avait d’enfants. Juste des égos lâches et des bouches de diarrhée brûlantes. »

Et parce qu’elle a tenu bon, McGee a marqué l’histoire de la télévision avec son personnage, dont la romance avec Shawn Hunter a été l’une des premières relations interraciales jamais vues dans une émission de télévision du réseau.

Tout en rappelant que ce moment défavorable dans sa vie n’a probablement pas été facile à faire, McGee espère que partager son expérience avec manque de respect sur le lieu de travail ouvrira les yeux des gens afin que cela ne continue pas.

«La vérité, je n’étais pas prête à le dire. En espérant que cela résoudra en n’arrivant jamais à quelqu’un de couleur qui est bloqué ou manqué de respect sur le lieu de travail », a-t-elle tweeté. «Heureux de parler. Impossible de résoudre ce problème seul. Les lumières doivent être éclairées sur les mauvais comportements. Il est temps d’être précis. “