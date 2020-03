L’actrice de “Birds Of Prey” Jurnee Smollett-Bell demande le divorce après 10 ans de mariage

La dernière star de Marvel, l’actrice Jurnee Smollett-Bell, met fin à son mariage avec son mari musicien de près de 10 ans. Le méchant Birds of Prey et son mari, Josiah Bell, ressemblaient au couple parfait et beaucoup sont surpris de découvrir que les deux se dirigent vers Splitsville.

Mariage de Jurnee Smollett-Bell et Joshiah Bell

Josiah et Jurnee se sont mariés en octobre 2010 dans un jardin botanique de Los Angeles. Le couple s’est marié devant une famille et des amis proches, la sœur de Jurnee lui servant de demoiselle d’honneur et le père de Josiah officiant la cérémonie.

Âgée de 24 ans à l’époque, Jurnee a déclaré à People Magazine que le jour de leur mariage était «beau, émouvant et personnel». Ils ont choisi de planifier les détails de leur mariage ensemble au lieu d’engager un planificateur de mariage, ce qu’elle a dit l’a rapprochée, elle et Josiah. “C’est incroyable. Mon meilleur ami est mon partenaire de vie. Ça ne va pas mieux que ça », a-t-elle déclaré.

Jurnee a déclaré au Hollywood Reporter en 2013 que leur relation était solide en raison d’une forte amitié avant de devenir romantique.

«Nous étions les meilleurs amis avant même de commencer à sortir ensemble, nous avions donc cette très bonne fondation. Je pense que l’une des choses difficiles de toute relation durable est que vous devez être si vulnérable », a-t-elle déclaré.

Ils se sont retenus de fonder une famille alors qu’ils se concentraient sur le fait d’être jeunes mariés et ont continué à bâtir leur carrière. Josiah a travaillé dans les coulisses de l’industrie musicale, produisant et composant de la musique pour des artistes comme la chanteuse de gospel Kierra Sheard. Jurnee a décroché des rôles majeurs dans des films et des séries télévisées, notamment Confessions of A Marriage Counselor, True Blood et Underground.

Ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en juin 2016 avec un joli post sur Twitter et Instagram. «Il + moi + bébé = trois. Donc, dans l’amour avec cette belle bénédiction que Dieu nous a donnée », a-t-elle écrit.

Leur fils, Hunter, est né la même année.

Jurnee Smollett-Bell demande le divorce de Josiah Bell

Il ne semble pas y avoir de problème apparent entre les Bell, mais les fans ont remarqué qu’ils étaient absents des pages des réseaux sociaux. La dernière fois que l’un d’eux s’est posté sur ses pages Instagram, c’était en octobre 2019.

Josiah a souhaité à Jurnee un joyeux anniversaire le 1er octobre, l’appelant sa «REINE» sur une photo de lui allongé sur ses genoux avec les paroles de la chanson, «Tu es ma déesse». bébé. Bon anniversaire!”

Jurnee a promu le EP de Josiah P. S. Je t’aime toujours sur son compte Instagram le 11 octobre.

Selon un rapport exclusif d’Us Weekly, l’avocat de Jurnee a remis des documents de divorce à un tribunal de Los Angeles au cours de la semaine du 16 mars. La raison de leur séparation est inconnue.

La famille de Jurnee a été plongée dans une frénésie des tabloïdes l’hiver dernier lorsque son frère, Jussie Smollett, a été accusé d’avoir simulé un crime de haine. Elle a soutenu son frère tandis que Josiah, à l’exception de partager une déclaration de la famille Smollett sur son Instagram, n’a jamais commenté publiquement l’épreuve. On ne sait pas si le drame de Jussie a contribué ou non aux problèmes conjugaux de Jurnee.