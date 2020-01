L’actrice de “ Star Wars ” Daisy Ridley a presque perdu son rôle emblématique face à ce vétéran de Marvel

Le rôle de Rey dans la nouvelle trilogie Star Wars est désormais aussi emblématique que Luke Skywalker et la princesse Leia, les trois réussissant à s’intégrer parfaitement à la fin de The Rise of Skywalker. Si (spoilers) Rey est maintenant un Skywalker adopté, cela ne signifie pas que le personnage est complètement terminé.

Pas que quiconque, sauf Daisy Ridley, ne devrait plus jamais la jouer.

Daisy Ridley | Jun Sato / WireImage

Il s’avère qu’il y avait une actrice considérée pour le rôle lorsque les auditions étaient en cours. Ce qui rend cette histoire exaspérante, c’est que l’actrice a auditionné pendant six mois pénibles, seulement pour se faire dire qu’elle ne décrocherait pas le rôle de toute façon.

La plupart des fans étaient heureux que Ridley ait finalement obtenu le poste. Cependant, il est surprenant d’apprendre que l’actrice de Marvel Jessica Henwick est celle qui a presque battu Ridley.

Jessica Henwick aurait également fait un grand Rey

Il y a déjà eu quelques reproches concernant le manque de représentation asiatique dans la saga Star Wars. Alors que Kelly Marie Tran a réussi à faire une impression mémorable en tant que Rose Tico, de nombreux fans se sont plaints qu’elle a été reléguée à l’écart dans The Rise of Skywalker en faveur des autres intrigues.

S’il y a là un argument valable en faveur de Tran, au moins l’histoire de Henwick a une doublure argentée. Même alors, cela va probablement inciter tout le monde à se demander pourquoi elle a été ignorée comme Rey après avoir investi autant de cœur émotionnel dans le rôle lors de l’audition.

Henwick a eu une carrière d’acteur réussie, en particulier pour Marvel lorsqu’il a joué dans leur série Netflix Iron Fist. Elle a récemment révélé au Hollywood Reporter qu’elle était l’une des nombreuses personnes à avoir auditionné pour Rey, mais qu’elle semblait être le choix final.

Considérant J.J. Abrams lui a fait subir six mois de travail d’audition exténuant, Henwick pensait que cela allait changer sa trajectoire de carrière. Qu’est-ce qui a finalement poussé Abrams à opter pour Ridley plutôt que Henwick? Nous ne le saurons peut-être jamais vraiment.

Les auditions de «Star Wars» sont-elles trop stressantes?

Même Tran a révélé qu’elle devait passer une audition de cinq mois juste pour gagner le rôle de Rose Tico. Cela prouve que faire partie de l’univers de Star Wars est un sacrifice émotionnel majeur, peu importe que l’on décroche le travail ou non.

Placer des actrices dans quelque chose comme ça ne semble pas être la meilleure démarche éthique. Parce que cela change toujours la vie de l’acteur impliqué, c’est apparemment un test d’endurance précoce pour ce qu’il devra gérer dans sa carrière / sa vie réelle.

Peut-être que Henwick se rend compte maintenant que ce qu’elle fait maintenant était plutôt une meilleure trajectoire qu’un éventuel casting de personnages jouant Rey.

Sans aucun doute, beaucoup de gens vont penser que Henwick n’est pas devenu Rey juste parce que les producteurs voulaient une femme blanche hors de la soi-disant tradition. Ce qui rend une chose plus tolérable, c’est J.J. La perspicacité d’Abrams à retenir Henwick pour un petit rôle dans The Force Awakens.

Abrams a écrit une autre partie pour Henwick (Jess Pava, un pilote de X-Wing) qui a fait une apparition dans TFA, et plus dans les bandes dessinées de Star Wars.

Jessica Henwick a finalement eu la chance de diversifier sa carrière d’actrice

Grâce à son rôle dans Iron Fist, Henwick est très demandée en tant qu’actrice. Bien qu’elle dise qu’elle est désolée de ne pas pouvoir continuer son rôle de Colleen Wing dans Iron Fist en raison de l’annulation par Marvel de toutes leurs émissions de télévision, les rôles qu’elle a décrochés depuis sont substantiels.

Après tout, elle a été dans Game of Thrones pendant deux ans (en jouant Nymeria Sand), elle sera dans Matrix 4, et elle est déjà dans un film de science-fiction populaire avec Kristen Stewart appelé Underwater. À cet égard, c’est peut-être une bénédiction qu’elle n’a pas eu à supporter le poids de jouer à Rey à une époque où les films de franchise peuvent encore apporter une malédiction de transtypage.

En comparaison, Ridley n’a pas trouvé beaucoup de succès au box-office dans autre chose que Star Wars, bien que probablement une fois que la saga Rey sera plus loin dans la mémoire cinématographique.