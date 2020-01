L’actrice Evan Rachel Wood sur Kobe Bryant: “ Il était un violeur ”

Le 26 janvier 2020, la légende du basket-ball Kobe Bryant a été tuée avec sa fille de 13 ans dans un accident d’hélicoptère. Les fans des Lakers d’Hollywood et de Los Angeles se sont rendus sur Twitter et Instagram pour honorer l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps. Cependant, une actrice était unique dans son message. Evan Rachel Wood, connue pour ses rôles dans Westworld et True Blood, a tweeté un rappel que bien qu’il y ait beaucoup à pleurer, Bryant est un délinquant sexuel accusé. Ses fans n’étaient pas contents.

Evan Rachel Wood a tweeté à propos de Kobe Bryant et de sa famille après que lui et sa fille soient morts dans un accident d’hélicoptère

“Ce qui s’est passé est tragique”, a commencé Wood. «J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe. Il était un héros sportif. »Cependant, elle a écrit:« C’était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément. »

Une femme a accusé Bryant de viol en 2003. Sa récente mort montre combien il est compliqué de pleurer des personnes aux passés compliqués. Bryant a été accusé d’avoir «violé et choqué une jeune de 19 ans», explique l’écrivaine Jessica Valenti. Après avoir été arrêté et accusé d’agression criminelle, l’affaire a finalement été classée sans suite. (Principalement en raison du nombre de menaces de mort et de frottis contre son personnage qui proviennent de l’équipe de défense de Bryant, ainsi que de ses propres fans).

Ce qui s’est passé est tragique. J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe.

C’était un héros sportif. Il était également violeur.

Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément.

– #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 26 janvier 2020

Contrairement à de nombreux hommes accusés du même crime, la réponse de Bryant a été une véritable excuse. Elle n’avouait pas sa faute, mais elle témoignait également de la crédibilité de la jeune femme. La déclaration de Bryant se lisait comme suit:

Bien que je crois vraiment que cette rencontre entre nous était consensuelle, je reconnais maintenant qu’elle n’a pas vu et ne voit pas cet incident de la même manière que moi. Après des mois passés en revue la découverte, écouté son avocat et même son témoignage en personne, je comprends maintenant comment elle sent qu’elle n’a pas consenti à cette rencontre.

Evan Rachel Wood a finalement répondu à son propre tweet avec un long commentaire. Wood a écrit:

Bien-aimés, ce n’était pas une condamnation ou une célébration. C’était un rappel que tout le monde aura des sentiments différents et il y a de la place pour nous tous de pleurer ensemble au lieu de nous battre. Tout le monde a perdu. Tout le monde sera déclenché, alors veuillez faire preuve de gentillesse et de respect envers tous.

Twitter a surtout défendu son héros du basket-ball, Kobe Bryant

De nombreux utilisateurs de Twitter étaient en colère contre Wood pour son tweet, un jour où tant de gens pleuraient. Mais surtout parce que Wood a travaillé avec l’absorbé accusé Woody Allen dans le passé.

“Le culot, merde”, a commenté un écrivain sur le post de Wood, accompagné d’une photo d’Allen et Wood ensemble.

“C’est un commentaire absolument dégoûtant qui empeste le féminisme blanc, le narcissisme et le racisme voilé”, a écrit un autre commentateur. “Vous avez pris cette tragédie et vous l’avez fait vous-même.”

Mais en dehors de l’aspect hypocrite du commentaire de Wood, il ouvre une question légitime. Comment parlons-nous des gens qui ont très clairement fait de bonnes et de mauvaises choses? De grands athlètes, avec une tonne de charisme, qui aimaient beaucoup leur famille – mais qui traitaient peut-être les autres d’une manière qui n’était pas si géniale? Les femmes qui auraient été maltraitées par cet homme (et d’autres personnes puissantes) sont-elles autorisées à partager leurs histoires après la mort de l’agresseur? Surtout d’une manière si tragique que Kobe Bryant l’a fait? Et d’où vient la race? La discussion pourrait durer éternellement.

La mort de Kobe Bryant éclipse-t-elle ce qu’il a fait au cours de sa vie?

L’écrivain féministe Jessica Valenti a une vision plus nuancée de tout cela. Dans un article pour Medium intitulé “Pourquoi les héritages des hommes importent-ils plus que la sécurité des femmes?”, Elle décrit comment une journaliste du Washington Post, une femme nommée Felicia Sonmez, a tweeté un lien vers une histoire sur l’agression présumée après la mort de Bryant. Elle a tweeté la pièce, intitulée «Affaire de viol de Kobe Bryant», sans commentaire.

En conséquence, le journal «a mis Sonmez en congé administratif» et le WP «examinait si ses tweets violaient leur politique de médias sociaux. L’avis indiquait que Sonmez “faisait preuve d’un mauvais jugement qui compromettait le travail de ses collègues”.

Valenti décompose ce que cela signifie.

Nous pouvons discuter de l’opportunité de parler négativement d’une personne décédée tragiquement et de savoir si une personne doit se souvenir de son pire moment. Ce qui est incontestable, cependant, c’est qu’une femme a été punie – à la fois personnellement et professionnellement – simplement pour avoir attiré l’attention sur une allégation bien connue qui a mal reflété une célébrité masculine bien-aimée.

Sonmez a reçu tellement de menaces, violentes et autres, qu’elle a pénétré dans un hôtel.

«Les institutions protégeront avant tout la réputation des hommes puissants – même la sécurité des femmes», fait valoir Valenti. Cependant, il ne doit pas nécessairement en être ainsi.

Comment nous parlons des célébrités mortes dans les actualités est important

“Si les fans de Bryant cherchent un moyen de réconcilier leur amour et leur chagrin avec l’accusation”, propose Valenti, “une façon serait de considérer ces excuses comme un signe de quelqu’un qui semblait faire le bilan du mal qu’il a causé.”

Parce qu’attaquer un journaliste pour avoir tweeté une vieille histoire crédible sur le journalisme sur le viol, est un mauvais regard.

“Pourquoi les victimes de viol feraient-elles confiance au Washington Post avec leurs histoires si elles pensent que le journal est plus soucieux d’apaiser une foule en ligne que de demander des comptes à des hommes puissants?”, Écrit Valenti.

Alors qu’Evan Rachel Wood mérite sa juste part de critiques pour son hypocrisie, le Washington Post est allé trop loin avec Sonmez.

“Une publication puissante a fait taire une journaliste pour avoir tweeté sur le viol”, a écrit Valenti. “Peu importe ce que vous pensez de Bryant, de parler des morts ou des journalistes sur Twitter – cela ne sert l’héritage de personne. “