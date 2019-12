L'actrice 'The Good Place' Jameela Jamil révèle la raison déchirante pour laquelle elle a séjourné une fois dans une fête pendant seulement 10 minutes

Nous pouvons considérer les célébrités comme parfaites, mais il y en a beaucoup plus sous la surface. Jameela Jamil, star de The Good Place, a décidé de faire partie des nombreux acteurs et actrices qui utilisent les médias sociaux pour partager leurs moments les plus difficiles. Lisez la suite pour en savoir plus sur l'un des siens.

Jameela Jamil dans «The Good Place»

Jameela Jamil | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Si vous connaissez Jamil, il est probable que vous l’ayez vue dans une émission de télévision très populaire. Elle joue dans The Good Place, une sitcom qui est actuellement diffusée sur NBC. Et si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez vous régaler.

Jamil dépeint Tahani Al-Jamil, l'un des quatre humains centraux qui se retrouvent ensemble dans l'au-delà. Cependant, ils commencent bientôt à réaliser que tout n'est pas comme il semble. Jamil joue aux côtés de Kristen Bell, Ted Danson et quelques visages plus récents sur la scène, comme le sien.

Elle a fait ses débuts au Royaume-Uni en tant que présentatrice

Bien que The Good Place soit techniquement le premier concert d'acteur de Jamil, elle fait partie de l'industrie du divertissement depuis de nombreuses années. Jamil a fait ses débuts en tant qu'animatrice de l'émission matinale de Channel 4 Freshly Squeezed, et sa carrière n'a fait que s'enrichir.

Jamil était principalement connue comme présentatrice radio, animant l'émission The Official Chart sur BBC Radio 1. Elle a également animé une fois une émission de téléréalité intitulée Playing It Straight sur E4. Elle a donc passé pas mal de temps sous les projecteurs avant même de déménager aux États-Unis.

Jamil a été ouverte sur ses problèmes de santé

Jamil a toujours été ouverte avec ses followers sur les réseaux sociaux. Elle a parlé de ses problèmes de santé, de sa peur du cancer du sein à ses problèmes de santé mentale, et tout le reste. Et ces sujets ne sont pas toujours faciles à aborder.

L'honnêteté de l'acteur est rafraîchissante. Jamil a même abordé les médias sociaux lors de la Journée mondiale de la santé mentale, où elle a partagé qu'elle avait essayé de se suicider une fois et qu'elle avait souffert de SSPT au lendemain. «Vous n'avez rien à cacher ni à avoir honte. Je vous comprends. J'y suis allé », a-t-elle écrit.

Elle a partagé une photo de 2009

En plus de ceux énumérés précédemment, Jamil souffrait également d'un trouble de l'alimentation et d'une dysmorphie corporelle, qui peuvent être très courants dans le monde du spectacle et au-delà. L'actrice a décidé de partager un moment très personnel de son passé sur les réseaux sociaux, un peu plus de dix ans après son apparition.

«Je ne voulais pas aller à l'événement parce que j'étais convaincue que j'étais« trop grosse »et que je serais publiquement honteuse le lendemain», a-t-elle déclaré à propos de l'occasion documentée sur la photo, qui était une fête à Londres. Fashion Week en septembre 2009. «J'étais si faible, je n'ai réussi à rester que 10 minutes.»

Jamil défend une cause importante

En raison de ses propres difficultés à accepter son corps, Jamil a farouchement plaidé pour la neutralité corporelle. Elle a créé le site Web I Weigh, qui s'est considérablement développé depuis qu'elle l'a lancé en tant que page Instagram.

Jamil s'est particulièrement concentré sur ce que les célébrités peuvent faire pour réduire ce problème auprès du public. Elle repousse des gens célèbres comme les Kardashians, qui ont utilisé leurs plates-formes pour promouvoir des articles nocifs comme les thés amaigrissants et les sucettes coupe-faim.