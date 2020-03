L’Adorable et Genuis Raison Kim Kardashian enregistre ses enfants avant de se coucher

Kim Kardashian, c’est beaucoup de choses: une femme d’affaires, une star de télé-réalité, un magnat des médias sociaux et une épouse d’un rappeur très controversé. De tous ses emplois, le rôle le plus important de Kardashian est sans aucun doute celui de mère de ses jeunes enfants.

Kardashian est un parent passionné et publie régulièrement des photos adorables de ses enfants sur les réseaux sociaux. Elle essaie également de prendre le temps de profiter des petits moments de la vie. Dans une récente conversation avec Jimmy Fallon, elle a révélé une façon unique de sauver la voix de ses enfants pour la postérité.

Combien d’enfants Kim Kardashian a-t-elle?

Kardashian fait partie d’une grande famille, il va donc de soi qu’elle voudrait avoir ses propres enfants. Après deux mariages infructueux, Kardashian s’est réuni avec le rappeur Kanye West en 2012.

Les deux semblaient très amoureux et n’ont pas attendu longtemps pour fonder leur famille – leur fille aînée, North West, est née en juin 2013. Le couple a ensuite eu un fils nommé Saint en décembre 2015.

À cette époque, Kardashian a partagé que ses deux grossesses étaient très difficiles et qu’elle souffrait d’une affection appelée placenta accreta, qui a dû retirer chirurgicalement son placenta. De plus, elle avait une prééclampsie lorsqu’elle était enceinte de sa fille North.

Bien que Kardashian ait eu des grossesses difficiles, elle et West voulaient plus d’enfants. Ils ont fini par se tourner vers la maternité de substitution et ont accueilli deux autres enfants via une mère porteuse gestationnelle: sa fille Chicago, née en janvier 2018, et son fils Psaume, né en mai 2019.

Alors que les rumeurs persistent que Kardashian et West pourraient éventuellement avoir un autre enfant, la famille n’a rien annoncé confirmant cela.

Quel genre de parent est Kim Kardashian?

La plupart des frères et sœurs de la famille Kardashian sont maintenant devenus parents, et tous ont des styles parentaux très uniques.

Kourtney Kardashian, par exemple, est connue pour être une fan de la parentalité «holistique» et préfère une alimentation stricte pour ses enfants. En termes de style parental, Kim Kardashian semble être un parent relativement décontracté.

En fait, lors d’une récente entrevue dans sa maison, Kardashian a révélé que son meilleur conseil parental était «il suffit de le faire». Certaines sources ont déclaré que Kardashian et West sont des parents «non traditionnels» qui aiment recruter les membres de leur famille à proximité pour les aider à garder des enfants en raison de leurs horaires chargés.

Elle n’est pas non plus au-dessus de demander à ses jeunes frères et sœurs des conseils pour élever des enfants. À l’été 2018, Kardashian a reconnu qu’elle demandait parfois à Kylie Jenner, la plus jeune membre du clan Kardashian-Jenner et la mère du jeune Stormi Webster, des conseils sur «de nouveaux gadgets et de nouveaux trucs pour bébés». Elle aime également s’appuyer sur des amis maman pour obtenir des conseils, y compris Larsa Pippen, aficionado de longue date de Kardashian.

Kim Kardashian aime sauver les histoires de ses enfants au coucher

Kardashian est une femme très occupée, mais elle sait que les petits moments sont ceux qui ont tendance à rester dans l’esprit des mères partout. Lors d’une récente interview avec Jimmy Fallon, Kardashian a révélé qu’elle aime utiliser les mémos vocaux de son téléphone pour enregistrer les histoires que ses enfants lui racontent chaque soir pendant qu’elle les met au lit.

Elle a dit qu’elle avait toujours les mémos vocaux de quand elle avait l’habitude de garder le fils de Kourtney Kardashian, Mason. Elle prévoit de laisser ses enfants écouter les mémos lorsqu’ils seront plus âgés.