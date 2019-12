L'Adorable façon Kate Middleton et le prince William rendent Noël emblématique pour le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis

Noël est une période magique de l'année. C'est encore plus magique si vous arrivez à passer Noël dans un vrai château.

Pour la plupart des gens, cette idée de passer les vacances à l'intérieur d'un château n'est rien d'autre qu'un rêve farfelu. Cependant, pour les enfants du prince William et de Kate Middleton (ainsi que pour le reste de la famille royale), cela fait partie de leur vie quotidienne normale.

Parce que les enfants royaux ont déjà des vacances de conte de fées, il est difficile de croire qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse améliorer les choses. Cependant, Middleton et William font un effort supplémentaire pour s'assurer que leurs enfants ont le meilleur Noël de tous les temps.

Continuez votre lecture pour découvrir la façon adorable dont Middleton et le prince William font de Noël un jour emblématique pour leurs enfants.

Où Kate Middleton et le prince William passent-ils Noël?

Catherine, duchesse de Cambridge | Jonathan Brady – Piscine WPA / .

La tradition veut que chaque membre de la famille royale passe Noël avec la reine à Sandringham. Pour William, Middleton et leurs enfants, cette année ne sera pas différente.

Les festivités commencent la veille de Noël lorsque la famille se réunit pour échanger des cadeaux. Le lendemain matin, ils assisteront tous ensemble à un service religieux. Après cela, ils retournent tous dans le domaine du Queens pour déjeuner avant de se réunir autour de la télévision pour regarder la reine donner son adresse annuelle de Noël au public. Ce soir-là, la famille se réunira à nouveau pour un dîner officiel.

C’est un couple de jours très chargé pour la famille royale qui est remplie de famille, de nourriture et de plusieurs changements de garde-robe.

Comme la plupart des couples mariés, Middleton et William s'assurent qu'ils peuvent passer les vacances avec les deux côtés de la famille. Le couple royal et leurs enfants passent généralement le lendemain de Noël avec la famille Middleton.

Pendant qu'ils sont là, grand-mère Middleton s'assure que les enfants passent des vacances amusantes. Elle a généralement quelques activités festives préparées pour les enfants, y compris la cuisson et la décoration de leur propre arbre de Noël.

Que veulent les enfants de Kate Middleton et du prince William pour Noël?

Comme vous l'avez peut-être déjà soupçonné, en ce qui concerne une liste de souhaits de Noël, le jeune prince George et la princesse Charlotte ont les yeux sur quelque chose d'un peu plus extravagant qu'une simple boîte de crayons de couleur et une nouvelle poupée.

Selon E! Nouvelles, la princesse Charlotte espère que le Père Noël lui apportera un poney cette année pour Noël. Un initié royal a confirmé que les chances de voir Charlotte un poney sous son arbre sont assez minces. Alors que William et Middleton aimeraient voir Charlotte suivre les traces de la reine Elizabeth II et faire de l'équitation, ils ont tous les deux l'impression que 4 ans est un peu jeune pour que la princesse commence à monter.

Au lieu de cela, ils attendront probablement un an ou deux avant de permettre à Charlotte d'avoir son propre cheval.

La source a cependant déclaré que Charlotte et George obtiendraient plus que probablement de nouvelles raquettes de tennis ainsi que leurs propres kits de cuisine.

Comment le prince William et Kate Middleton s'assurent-ils que leurs enfants ont un Noël spécial?

https://www.instagram.com/kensingtonroyal/p/B5sZgH7FqlJ/caption/some-more-highlights-christmas_tree-from-the-duchess-of-cambridges-visit

Même si le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ne vivent pas une vie ordinaire, leurs parents veulent s'assurer que leur saison des Fêtes est aussi «normale» que possible.

"Il est important pour eux que leurs enfants partagent des traditions d'enfance comme leurs copains d'école", a déclaré une source proche de la famille royale à US Weekly.

Cela signifie qu'en plus des enfants qui passent chaque Noël avec toute leur famille, ils font aussi des choses traditionnelles de Noël dans leur propre maison, comme décorer un arbre de Noël et écrire une lettre au Père Noël.