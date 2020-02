Lady Gaga a cessé de fumer

Lady Gaga est allée “à la dinde froide” pour arrêter de fumer, mais a admis que le processus était “si brutal”.

Le hitmaker “Stupid Love” est passé de 40 cigarettes par jour à zéro après avoir décidé qu’elle allait arrêter de fumer, et a déclaré que cesser de fumer était “si brutal”.

Elle a avoué lors d’une interview avec Zane Lowe pour New Music Daily d’Apple Music: “Je ne fume plus, mais je fumais 40 cigarettes toute la journée. Je jure que je ne fume pas de cigarettes. J’ai complètement arrêté – J’ai arrêté la dinde froide. Mais c’était si difficile. Si vous ne fumez pas, ne fumez pas! Parce que cesser de fumer est pire. C’est tellement brutal. Et je ne fumerai plus jamais parce que je pense avoir vu Jésus pendant une semaine entière. C’était tellement horrible. ”

La décision de Gaga d’arrêter de fumer vient lorsqu’elle a récemment trouvé l’amour avec son nouveau petit ami Michael Polansky, avec qui elle est devenue officielle Instagram plus tôt ce mois-ci.

La chanteuse de 33 ans aurait été aperçue en train d’embrasser l’investisseur technologique sur un balcon à Miami avant son concert dans la ville, et a été vue le lendemain avec le gros morceau au Super Bowl.

Elle a ensuite posté une image d’elle-même avec Michael sur Instagram et l’a sous-titrée: “Nous nous sommes tellement amusés à Miami. Amour à tous mes petits monstres et fans, vous êtes les meilleurs!”

Michael, 36 ans, est le PDG du groupe Parker, qui est le cofondateur de Facebook, les entreprises et les œuvres de bienfaisance de Sean Parker.

Les rumeurs d’une relation entre le couple ont commencé à tourbillonner en décembre 2019 lorsque Gaga a été cassé en train de bécoter Michael dans un restaurant à Las Vegas. Selon un initié de l’époque, ils s’embrassaient depuis au moins une heure.

Il a récemment été affirmé que Gaga était «folle» de son nouvel homme et que le couple se voyait depuis longtemps avant de se fermer les lèvres à Las Vegas.

Une source a déclaré: “[Gaga] sort avec le même gars depuis plus d’un mois. Ils en ont vu d’autres avant les vacances et elle est folle de lui. “

