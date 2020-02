Lady Gaga de retour à Pop Roots, Wild Style avec le clip «Stupid Love»

Cela fait trois ans que Lady Gaga a laissé tomber un single en solo sur le monde, et elle l’a fait avec un retour sauvage à la bizarrerie unique en son genre qui a fait d’elle une superstar lorsqu’elle a frappé la scène pour la première fois.

Non seulement le son vintage de Gaga est de retour sur son nouveau morceau “Stupid Love”, mais son message d’inclusivité et d’autonomisation l’est tout autant que son style sauvage et non conventionnel affiché tout au long du clip. Sérieusement, chaque changement de costume est plus avant-gardiste, osé et incroyablement unique que le précédent.

Le tout est organisé comme une sorte de danse “Mad Max” entre des clans en guerre dans un désert. Diriger chaque clan – qui ont tous leur propre look et style – est une autre itération de Gaga. Et bien que chaque look partage une ambiance futuriste, post-apocalyptique, presque étrangère, ils ne pourraient pas être plus différents.

Dans certains cas, son visage est presque entièrement couvert, dans un autre, elle porte les épaulettes à un tout nouveau niveau alors qu’un regard est à peine là, si vous plissez les yeux, vous pourriez penser qu’elle ne porte rien du tout.

Et tout au long de tout cela, les différents Gagas mènent leurs tribus dans des vibrations de danse non-stop. Gaga est-il le danseur le plus talentueux du marché? Non. Mais ce qui peut lui manquer de compétences techniques, elle fait plus que compenser son enthousiasme enthousiaste et sa performance globale. Elle est là-dedans!

C’est certainement loin de la version la plus sobre et la plus habillée des fans de Gaga vu plus récemment dans son film et sa collaboration musicale avec Bradley Cooper. Et tandis que “Shallow” est un duo instantanément emblématique avec une voix flamboyante par Gaga, les fans sont ravis de voir que la fille dont ils sont tombés amoureux pour la première fois en 2008 sur “Just Dance” et “Poker Face”.

Ce n’est pas tant que Gaga évoluait vers un artiste différent, car elle continuait simplement à élargir son répertoire et à construire un portefeuille de talents aussi divers et imprévisible que ses choix de garde-robe.

Quant à savoir quand Lady Gaga sortira son sixième album sur ses petits monstres, la chanteuse et actrice est restée maman à ce sujet. Mais ce teaser ne fait qu’aiguiser leur appétit pour plus de musique … et cela indique au moins que Gaga est dans cette zone créative en ce moment à la fois musicalement et visuellement.

Alors peut-être pas beaucoup plus longtemps? En attendant, voici quelques premières réactions à “Stupid Love” alors que la piste tournait immédiatement pour numéroter sur les sujets tendances de Twitter:

