2020-03-16 23:30:06

Lady Gaga a admis qu’elle détestait être célibataire et qu’elle «éprouvait beaucoup de difficultés avec» son statut de célibataire.

Lady Gaga détestait être célibataire.

La hitmaker de «Pokerface» admet qu’il était «difficile» d’être seule après une série de relations ratées – qui comprenaient les anciens fiancés Christian Carino et Taylor Kinney ainsi qu’une romance de courte durée avec l’ingénieur du son Dan Horton – et elle admet qu’elle était “avoir beaucoup de mal avec” son nouveau statut.

S’exprimant sur The Kyle & Jackie O Show, elle a déclaré: “Ce fut un processus vraiment difficile pour moi parce que je traversais une période de ma vie … J’avais vraiment beaucoup de mal avec ça, je n’aimais pas être Je me sentais comme si ma carrière avait pris le dessus sur tout et que ma vie personnelle était quelque chose que je n’avais pas autant de temps à consacrer et à contrôler et j’étais très triste. ”

Le mois dernier, Lady Gaga a fait sa romance avec le nouvel homme Michael Polansky sur Instagram, partageant sa première photo d’eux ensemble.

Sur l’image, Gaga peut être vu assis sur les genoux de Michael, alors qu’il la tient. Mais la chanteuse de “Shallow” n’avait pas encore confirmé le nom de son homme, car personne n’était marqué sur l’image et Gaga n’a pas nommé Michael dans la légende, qui disait: “Nous nous sommes tellement amusés à Miami. petits monstres et fans, vous êtes les meilleurs! (sic) ”

Le couple a été vu en train de s’embrasser sur le balcon d’un hôtel le mois dernier et a également été vu se tenant la main et s’embrassant le soir du Nouvel An.

Une source a déclaré à l’époque: “[Gaga] sort avec le même gars depuis plus d’un mois. Ils en ont vu d’autres avant les vacances et elle est folle de lui. ”

Selon l’initié, avant leur bécasse à Sin City, le duo “se voyait déjà depuis des semaines”.

Mots clés: Lady Gaga

