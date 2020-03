Lady Gaga, Ellen DeGeneres et Melissa McCarthy se joignent au concert du salon Elton John

Elton John est toujours en train de signer un talent de premier plan pour son concert bénéfice pour aider aux efforts de secours pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, même s’il est prévu qu’il soit diffusé ce soir sur Fox.

Selon un nouveau rapport de Gens, l’événement déjà parsemé d’étoiles vient de gagner encore plus de puissance avec l’inclusion de Lady Gaga, Melissa McCarthy et Ben Falcone, Ellen DeGeneres et Ken Jeong.

Toutes les célébrités participantes contribueront leurs portions de “Fox présente le concert iHeart Living Room pour l’Amérique” – y compris des performances musicales – à partir de leurs maisons respectives car elles s’auto-isolent toutes au milieu des recommandations de distanciation sociale et, dans certains cas, des mandats à travers le nation et globe.

Mariah Carey, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Dave Grohl, Sam Smith, Camila Cabello, Tim McGraw et Billie Joe Armstrong ont déjà prévu de jouer avant les ajouts d’aujourd’hui. Ils seront rejoints par des annonces spéciales et des hommages de Demi Lovato, Lizzo, Ciara et Russell Wilson.

Avec les profits allant aux deux Nourrir l’Amérique et Fondation des premiers intervenants pour les enfants, l’offre spéciale d’une heure sera mise en ligne gratuitement le dimanche de Fox à 21 h. ET sur Fox. Pour les fans sans télévision, l’événement sera également disponible via l’application iHeartRadio et diffusé sur leurs différentes stations de radio.

Alors que les inquiétudes concernant l’adoption de COVID-19 continuent de circuler à travers le pays, les programmes qui n’ont pas complètement cessé ont offert des aperçus inattendus dans les maisons des célébrités alors qu’ils sont passés – comme une grande partie de l’Amérique – au travail dans le confort et la sécurité et distractions parfois accablantes de la maison.

Les fans de télévision ont déjà eu un aperçu de ce à quoi ressemble cette nouvelle dynamique de la télévision, car de nombreux talk-shows de fin de soirée et de jour sont passés au format maison. Jimmy Fallon a par inadvertance fait des stars de ses jeunes filles alors qu’elles ont volé la série avec chaque édition “à la maison” de “The Tonight Show”, mais il n’est pas le seul à avoir lancé cette nouvelle approche innovante de la télévision.

Lui et de nombreux autres hôtes nocturnes ont accueilli des invités de leur domicile et ont même présenté des performances musicales jouées sur des pianos à domicile et d’autres équipements. C’est un défi unique et une opportunité de vraiment mélanger les formats traditionnels et ce concert bénéfice ne semble pas différent.

Avec tout le monde le téléphonant – littéralement – ce concert ne ressemblera à rien de jamais vu à la télévision. Les artistes apporteront leur musique de tous les studios à domicile qu’ils ont, peut-être même avec un accompagnement d’autres studios à domicile, tandis que les présentateurs et probablement John lui-même hébergeront depuis leurs propres lieux sûrs.

C’est un témoignage massif de la mesure dans laquelle la technologie a progressé qu’une telle entreprise est même possible. Et bien que la logistique de la connexion de toutes ces personnes pour un spécial télévisé puisse sembler intimidante, ce n’est probablement pas si différent des réunions virtuelles du personnel auxquelles beaucoup de gens ont dû s’adapter ces dernières semaines.

Heureusement, c’est beaucoup plus divertissant.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Hollywood continue de pratiquer la distance sociale