Lady Gaga est «sérieuse» avec un nouvel homme

Lady Gaga est “complètement amoureuse” de son nouveau petit ami Michael Polanksy.

Lady Gaga “devient sérieuse” avec son nouveau petit ami.

La chanteuse de 33 ans ne sort avec Michael Polansky que depuis quelques mois, mais il semble que leur relation se renforce car elle a déjà commencé à dire à ses amis qu’elle était “complètement amoureuse” de l’investisseur – même si elle vient de se séparer de l’ingénieur du son Dan Horton.

Une source a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Gaga devient vraiment sérieuse avec son petit ami et la chimie est indéniable.

“Au début, elle voulait garder les choses discrètes et silencieuses parce qu’elle venait juste de sortir d’une relation et pensait que la lenteur serait une bonne chose, mais ils avaient une connexion immédiate, il était donc difficile de garder le secret. Ils dépensaient tellement beaucoup de temps ensemble, elle a finalement décidé de publier sur Instagram pour le rendre officiel.

“Elle ne s’attendait pas à être aussi impliquée si rapidement après sa dernière relation, mais elle a commencé à dire à ses amis qu’elle était complètement amoureuse de lui.

“Quiconque a passé du temps avec eux peut voir la connexion. Ils sont complètement fous. Ses amis ne l’ont pas vue aussi heureuse depuis des années. Il n’a pas fallu longtemps à ses amis pour l’adorer aussi.”

Le couple est déterminé à faire fonctionner leur relation même si leur carrière bien remplie les tire souvent dans des directions différentes pendant une longue période à la fois.

L’initié a expliqué: “La vie de Gaga est tellement occupée, elle travaille sans arrêt la plupart du temps et Michael soutient son emploi du temps.

“Il peut souvent travailler à distance, donc même voyager avec elle.”

Plus tôt cette semaine, Gaga a admis qu’elle détestait être célibataire après une série de relations ratées – qui comprenait les anciens fiancés Christian Carino et Taylor Kinney – et qu’elle “avait beaucoup de mal avec” son nouveau statut de solo.

Elle a dit: “Ce fut un processus vraiment difficile pour moi parce que je traversais une période de ma vie … J’avais vraiment beaucoup de mal avec ça, je n’aimais pas être célibataire.

“J’avais l’impression que ma carrière avait en quelque sorte pris le dessus sur tout et que ma vie personnelle était quelque chose que je n’avais pas autant de temps à consacrer et à contrôler et j’étais très triste.”

