Lady Gaga et RuPaul nourrissent les enfants – Première de la saison 12 de RuPaul’s Drag Race et de Stupid Love le même jour

La fierté est venue au début de cette année. Non seulement la première de RuPaul’s Drag Race a été présentée le vendredi 28 février, mais Lady Gaga a sorti son single très attendu, “Stupid Love”. La communauté LGBTQ s’est réjouie, partageant son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Voici ce que les fans disent en ligne.

Lady Gaga filme la drag queen Shannel lors d’un spectacle de dragsters avec le casting de «RuPaul’s Drag Race» | Chelsea Lauren / WireImage

“RuPaul’s Drag Race” et le dernier single de Lady Gaga en première le même jour

Démarrez vos moteurs, fans de Drag Race. Après une poignée de teasers et de bandes-annonces de RuPaul, le premier épisode de la saison 12 a été officiellement présenté en première sur VH1. Là, 13 nouvelles reines sashayed dans la salle Werk, prêt à prouver le charisme, l’unicité, le nerf et le talent.

Cette saison est accompagnée d’une multitude de juges invités célèbres (dont Nicki Minaj sur le premier épisode déjà sorti) et d’une variété de chansons de synchronisation labiale. Dans le passé, certains moments de «synchronisation labiale pour votre vie» mettaient en vedette les chansons de l’artiste primée aux Grammy Lady Gaga. Heureusement, la communauté LGBTQ peut également écouter de la nouvelle musique. Cela inclut «Stupid Love» de Lady Gaga.

Le réalisateur RuPaul s’exprime sur scène lors d’une conférence de presse | Ethan Miller / .

Les fans LGBTQ ont partagé leur amour et leur soutien à Lady Gaga et RuPaul sur les réseaux sociaux

Ce single est probablement la première chanson de # LG6, le prochain album sorti par l’artiste pop primé aux Grammy Awards. Bien que certains fans aient déjà entendu la fuite de cette chanson, elle s’est avérée être un succès, grimpant les classements musicaux et gagnant des milliers de pièces sur Spotify en quelques heures.

Avec la saison 12 de RuPaul Drag Race qui commence et une saison “spéciale” de RuPaul’s Drag Race: All-Stars qui débute juste après Showtime, ce n’est que le début d’une ère pour la communauté LGBTQ. Certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leurs réflexions sur ce nouveau contenu.

“Lady Gaga” Stupid Love “et Nicki Minaj lors de la première de la saison de Drag Race vendredi … oh mon petit cœur gay”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“” Stupid Love “et Drag Race sortent tous les deux vendredi et je suis juste ici pour remercier mes mères de nous avoir apporté deux Prides cette année”, a partagé un autre utilisateur de Twitter, avant la date de sortie.

Lady Gaga a été juge invitée dans «RuPaul’s Drag Race»

Ce n’est pas la première fois que les fans connectent Lady Gaga à la série de concours de réalité primée de RuPaul. Pour la première de la saison 9, Lady Gaga déguisée en Ronnie, une interprète de drag de Newark, NJ. Les candidats ont compris qui elle était assez rapidement.

“Elle attribue beaucoup d’elle [joie de vivre] à sa vie avec [drag] reines dans les clubs », a déclaré RuPaul lors d’une interview avec ABC News. “Alors elle m’a tweeté il y a peut-être trois ans et a dit:” Ru, pourquoi ne puis-je pas être dans la série? “Et j’ai dit:” Vous plaisantez? “”

C’est à travers cette apparition sur RuPaul’s Drag Race que Lady Gaga a discuté de son histoire avec le drag. Lady Gaga soutient la communauté LGBTQ depuis le début de sa carrière, publiant des chansons comme «Born This Way» et agissant aux côtés de Shangela dans A Star is Born.

«Stupid Love» de Lady Gaga est désormais disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming. Nouveaux épisodes des débuts de RuPaul Drag Race sur VH1 vendredi soir.