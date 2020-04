Lady Gaga marque Michael Polansky comme «l’amour de sa vie»

2020-04-18 02:30:05

Lady Gaga a marqué Michael Polansky comme “l’amour de sa vie”.

La hitmaker de «Pokerface» ne sort avec l’entrepreneur technologique que depuis quelques mois, mais elle a déjà fait un grand pas dans l’étiquetage de leur romance.

Dans une nouvelle interview, Lady Gaga a révélé que sa Fondation Born This Way travaille avec “l’amour de sa vie sur quelque chose pour la santé mentale qui s’appelle Braver et c’est une application”.

Pendant ce temps, Gaga a partagé son désir d’avoir une famille un jour.

Interrogée sur la création d’une famille, elle a répondu: “Je dirai que je suis très excitée d’avoir des enfants. J’ai hâte d’être maman.

“N’est-ce pas incroyable ce que nous pouvons faire? Nous pouvons tenir un humain à l’intérieur et le faire grandir. Puis il sort, et c’est notre travail de le garder en vie. C’est tellement drôle – tout le monde travaille chez moi tous les jours. Quand ils entrez, je dis toujours: “Bienvenue dans le Womb!” ”

Avant que la chanteuse de 34 ans ne commence à sortir avec Michael, elle a eu une série de relations ratées – notamment avec les anciens fiancés Christian Carino et Taylor Kinney ainsi qu’une romance de courte durée avec l’ingénieur du son Dan Horton – et elle a admis qu’elle détestait être célibataire. .

Elle a partagé: “Ce fut un processus vraiment difficile pour moi parce que je traversais une période de ma vie …

“J’avais vraiment beaucoup de mal avec ça, je n’aimais pas être célibataire. J’avais l’impression que ma carrière avait en quelque sorte pris le dessus sur tout et que ma vie personnelle était quelque chose que je n’avais pas eu le temps de poursuivre et avoir le contrôle et je suis devenu très triste. “

