Lady Gaga n’avait «aucune idée» de la page GoFundMe de son père

Lady Gaga n’aurait «aucune idée» que son père demandait au public de payer le personnel de son restaurant via une page GoFundMe, qui a depuis été supprimée.

Joe Germanotta a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir demandé au public 50000 $ pour payer le salaire des employés de son entreprise de New York, Joanne Trattoria, après avoir révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait été contraint d’en laisser 30 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le propriétaire du restaurant a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les salaires du personnel, mais il a été critiqué par ceux qui ont souligné que lui et Gaga – qui est copropriétaire du restaurant – valaient des millions.

Et après le contrecoup – qui a vu Joe retirer la page GoFundMe – des sources ont maintenant déclaré que Gaga, 34 ans, n’était pas au courant de la décision de son père de demander publiquement de l’argent.

Un initié a déclaré: “Elle ne savait pas qu’il faisait cela et cette idée aurait été abattue avant même d’avoir fini de la soulever – et le pire, c’est son anniversaire! Ni elle ni [mom] Cynthia ne laisserait jamais cela arriver. C’était lui qui agissait seul, malheureusement, une très mauvaise impulsion. ”

La source a également affirmé que Joe “agissait simplement par impulsion” et savait que ses actions étaient une “erreur stupide”.

S’adressant à la page six, ils ont ajouté: “Ce fut une erreur stupide et embarrassante. Il a vu d’autres personnes entrer dans l’esprit de générosité et de générosité et a en quelque sorte pensé que cela s’appliquait ici. Cela avait plus à voir avec l’esprit qu’une croyance qu’il avait besoin ou méritait une aide financière à transmettre à ses employés. Il agissait par impulsion. ”

Le blogueur Perez Hilton était parmi ceux qui ont critiqué Joe pour avoir demandé de l’argent, après avoir souligné que le hitmaker “ Stupid Love ” valait environ 275 millions de dollars.

Il a tweeté: “Lady GaGa vaut des centaines de millions de dollars ET est copropriétaire du restaurant de sa famille.

“Pourtant, son père aussi riche vient de se rendre sur Twitter pour demander au public d’aider financièrement les travailleurs qu’il a cessé de payer.”

