Lady Gaga ne veut pas entendre la synchronisation labiale au Super Bowl

Lady Gaga a un conseil à donner aux artistes du Super Bowl 2020 – ne synchronisez pas vos lèvres.

La hitmaker “ Born This Way ” a interprété l’hymne national américain, “ The Star-Spangled Banner ”, avant la finale du championnat de la NFL entre les Panthers de la Caroline et les Broncos de Denver en 2016, et en 2017, elle a titré l’émission de mi-temps du Super Bowl LI.

Et la superstar de la pop a donné quelques conseils aux stars qui se produiront lors du spectacle de ce soir (02.02.20), qui verra Demi Lovato interpréter l’hymne et Shakira et Jennifer Lopez co-titre à la mi-temps.

S’exprimant alors qu’elle titrait le Super samedi soir AT&T TV, Gaga a déclaré à la foule des Island Gardens de Miami: “Je ferais mieux de ne pas me synchroniser les lèvres demain!”

Gaga a ensuite souhaité bonne chance aux deux stars latines et a rappelé à quel point la représentation à la mi-temps était “l’une des plus belles choses” qui se soit “jamais produite” au cours de sa carrière.

Elle a partagé: “Je me souviens quand j’ai joué le spectacle de la mi-temps et c’était l’une des choses les plus belles et les plus spéciales qui me soit jamais arrivée.

“Tout mon amour à tous ceux qui jouent et jouent demain. J’espère qu’ils se sentent tous aussi chanceux que moi en ce moment.”

La pièce maîtresse sportive a lieu au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, et Shakira a promis de célébrer “la vie et la diversité” avec son set de mi-temps.

La chanteuse “ Hips Don’t Lie ” et Jennifer envisagent d’honorer le regretté Kobe Bryant, ainsi que d’embrasser un éventail de cultures et de célébrations.

Elle a dit: “La vie est si fragile. Et c’est pourquoi nous devons vivre chaque instant aussi intensément que possible. Et je pense que nous nous souviendrons tous de Kobe dimanche.

“Et nous célébrerons la vie et la diversité dans ce pays. Je suis sûr qu’il sera très fier de voir le message que nous allons essayer de transmettre sur scène.”

La chanteuse pop en tête des classements estime qu’elle et Jennifer “redéfinissent les paradigmes sur l’âge, la race, l’arrière-plan”.

Elle a expliqué: “Peu importe d’où vous venez, quel âge vous avez ou d’où vous venez, ce qui compte, c’est le message et ce que vous avez à dire. Nous avons beaucoup à dire.”

