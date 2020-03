Lady Gaga Nude pour Paper Magazine, taquine un nouvel album de Chromatica

Une nouvelle ère de Lady Gaga est à nos portes avec la sortie prochaine de Chromatica, son sixième album studio. Et pour marquer l’occasion, elle s’est déshabillée pour Magazine papier, tout en taquinant son son et en réfléchissant sur son travail passé.

Pour la couverture, la chanteuse de “Stupid Love” s’est totalement déshabillée, avant d’être transformée numériquement en androïde pour le produit final. “Je consens à être nue avec tout le monde dans cette pièce”, aurait-elle déclaré avant de retirer ses vêtements. “Je crois que nous faisons de l’art, ce n’est pas de la pornographie.”

Quant à la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas poser dans la haute couture, Gaga a déclaré qu’elle allait dans une direction “plus f – ked-up”, où les regards n’ont pas “besoin d’aller ensemble” mais “juste [need] être bouleversant. “

De sa nouvelle musique, Gaga a plaisanté, “Ce n’est pas Joanne”, faisant référence à son cinquième album teinté de country. “Je veux sortir un record qui force les gens à se réjouir même dans leurs moments les plus tristes”, a-t-elle ajouté à propos de “Chromatica”. “Et au fait, je ne suis pas ici avec un drapeau qui dit:” Je suis guéri, tout est parfait. ” Ce n’est pas; c’est un combat tout le temps. Je travaille toujours sur moi-même constamment. J’ai des mauvais jours, j’ai de bons jours. “

Frederik Heyman

La chanteuse a également expliqué comment travailler avec le producteur Bloodpop l’a aidée à trouver un soulagement momentané de la douleur invalidante qu’elle ressent en raison de sa fibromyalgie, ainsi que de sa dépression.

“Il serait comme,” Allez, allons-y. Nous allons faire de la musique. ” Et je serais peut-être en train de pleurer ou d’évacuer quelque chose qui se passait dans ma vie suite à une douleur ou une dépression que je ressentais “, se souvient-elle. “Je commençais la journée si bas et je finissais par danser, me regarder dans le miroir, pratiquer mes mouvements, chanter.”

De sa bataille contre la fibromyalgie, elle a ajouté: «Certains jours sont bien pires, certains jours ne le sont pas. Mais vous savez ce que je peux faire? Je peux dire:« Eh bien, mes mains fonctionnent; mes bras fonctionnent; mes jambes fonctionnent, même si ils sont douloureux; mon dos fonctionne; mon cerveau fonctionne; mon cœur fonctionne; je prends des respirations, mes poumons fonctionnent. Vous pouvez simplement être reconnaissant de ce que vous pouvez faire. “

Avant que son single principal de “Chromatica” – le optimiste “Stupid Love” – ​​officiellement abandonné, il a fuité en ligne des semaines avant la date prévue. Gaga admet qu’il y a eu des conversations sur un éventuel changement de direction, même s’ils étaient sur le point de filmer le clip.

“Il y a eu une minute où moi et mon manager, Bobby, parlions:” Changeons-nous le single? ” Nous venions de passer des mois et des mois à développer cette vidéo et cette chorégraphie “, a-t-elle expliqué. “Et j’ai dit:” Non! ” Vous savez pourquoi? Parce que la chanson, quand elle est mixée, masterisée et finie avec les visuels, et tout ce que j’ai à dire à ce sujet – quand toutes ces choses se réuniront en même temps, ce sera l’œuvre d’art que je ferai. fuite.”

Regardez le produit final ci-dessous:

Tout en travaillant sur son nouvel album, elle a également semblé jeter un peu d’ombre sur un de son passé: “ARTPOP”.

Considérée par certains comme étant en avance sur son temps et d’autres comme une déception, Gaga a semblé tomber dans ce dernier camp lorsqu’elle a tweeté: “Je ne me souviens pas d’ARTPOP.” En parlant avec Paper, elle a confirmé que ce n’était qu’une blague.

“Je pense que c’est drôle de ne pas avoir le sens de l’humour”, a-t-elle déclaré. “Internet est essentiellement une grosse blague, mais si j’en raconte une, tout le monde panique. Je ne regrette pas mon art, et je ne recommanderais à personne de le faire. Je regarde ARTPOP et regarde la musique aujourd’hui, et je vois un beaucoup de choses qui étaient très … futuristes. Ou ils étaient en avance sur leur temps, et je suis d’accord pour le dire. “

Elle ressent la même chose à propos de “Joanne”, disant que l’album était “exactement ce que je voulais faire. La façon dont je voulais le faire, la façon dont je voulais qu’il sonne.”

“Chaque album était exactement ce que je voulais faire à l’époque”, a-t-elle ajouté. “C’est juste qu’il y a eu une période où je pense avoir oublié où j’étais, et c’est peut-être pourquoi il a été si important pour moi avec Chromatica de rétablir où je suis pour moi-même. Donc, ici, cela peut signifier quelque chose de très puissant.”

“Chromatica” sort le 10 avril.