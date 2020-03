L’affaire de Kelsey Grammer avec une «vraie femme au foyer de Beverly Hills» a mené à son mariage de 9 ans

Kelsey Grammer est surtout connue pour jouer le rôle du Dr Frasier Crane. Le personnage emblématique a été présenté pour la première fois au monde en 1984 dans la sitcom à succès des années 80, Cheers. Grammer a ensuite repris son rôle de médecin adorable dans une série dérivée intitulée Frasier.

Lorsque Frasier a diffusé la finale de la saison en 2004, Grammer a fini par jouer le rôle de Fraiser Crane pendant 20 ans au total. Il a ensuite joué dans certains des plus grands films d’Hollywood, dont Toy Story 2 et X-Men: The Last Stand.

Alors que Grammer n’est pas étranger aux conflits sur grand écran, aucun de ses rôles dramatiques n’est comparable à la quantité de drames réels qu’il a dû traverser dans sa vie personnelle.

Au cours de sa vie, il a été marié quatre fois au total. Il était en fait marié lorsqu’il a rencontré sa quatrième femme.

La troisième épouse de Kelsey Grammer peut sembler familière aux fans des émissions de télé-réalité

En 1996, Kelsey a été créée lors d’un rendez-vous à l’aveugle avec un mannequin et danseur nommé Camille. Les deux avaient apparemment bien réussi au début et en 1997, Kelsey et Camille étaient officiellement mari et femme. Après le mariage, le couple a emménagé dans un somptueux manoir de Malibu et a ensuite accueilli leur fille, Mason (qui a maintenant 18 ans) et son fils, Jude (qui a 15 ans).

En un coup d’œil, le couple semble être la famille parfaite et heureuse. Cependant, Kelsey dit que derrière des portes closes, lui et Camille ont commencé à avoir des problèmes très tôt dans leur mariage. En fin de compte, leurs problèmes de mariage étaient plus qu’ils ne pouvaient supporter, et ils ont fini par divorcer en 2011.

Vers la fin de leur mariage, Camille a été choisie pour jouer dans l’émission de téléréalité à succès Bravo Real Housewives of Beverly Hills. Une fois leur divorce finalisé, Camille a profité de sa nouvelle renommée pour frapper son ex-mari à chaque occasion. Elle a dit beaucoup de choses blessantes à propos de son Kelsey dans la série et avait même suggéré qu’il était un crossdresser fermé.

Dans une interview que Kelsey avait eu peu de temps après le divorce, il avait dit qu’il avait obtenu une place pour Camille sur les Real Housewives of Beverly Hills en tant que «cadeau de départ». Il a dit à Piers Morgan: «Je dois vous dire que les Real Housewives étaient mon cadeau de départ pour elle. C’était ma façon de dire: «Regardez, vous avez toujours voulu être célèbre. Voici.”

Kelsey Grammer trouve un nouvel amour avant son divorce

Alors que lui et Camille étaient toujours mariés, il a commencé à avoir une liaison émotionnelle avec une hôtesse de l’air du nom britannique Kayte Walsh. Selon le Daily Mail, l’ancienne star de Cheers est allée sur Jimmy Kimmel Live et a raconté comment il avait rencontré Walsh. Il avait dit qu’il volait de Los Angeles à Londres lorsqu’il avait vu Walsh pour la première fois.

Elle travaillait sur le vol et c’était apparemment le coup de foudre. Il a réussi à la convaincre de sortir avec lui quelques nuits plus tard et ils ont fini par prendre un verre et passer une «nuit magique» ensemble dehors dans la neige.

Le premier rendez-vous de Kelsey et Wash semblait très romantique et doux. Cependant, il n’y avait qu’un seul problème; Kelsey était toujours très mariée à Camille. En fait, il voyait secrètement Walsh depuis un mois lorsqu’il assistait à la première de Real Housewives of Beverly Hills avec Camille à ses côtés.

Lors de la première, vous ne pouviez pas dire qu’il y avait des problèmes dans leur mariage. Quelques mois après l’événement, Kelsey a parlé de l’affaire à Camille, puis ils ont demandé le divorce peu de temps après.

Quelques semaines seulement après le divorce de Camille et Kelsey, Kelsey et Walsh se sont mariés.

À quoi ressemble la vie amoureuse de Kelsey Grammer maintenant?

Malgré le début de leur relation en secret, Kelsey et Kayte sont toujours mariées et viennent de fêter leur neuvième anniversaire de mariage. Ils ont également trois enfants ensemble.

Beaucoup de gens pensent que parce que Kelsey a trompé son ex-femme, il est possible qu’il trompe également Walsh. Cependant, sa quatrième femme a pris des mesures supplémentaires pour que cela ne se produise pas.

Récemment, Kelsey a avoué que sa femme lui avait fait tatouer le nom «Kayte» sur l’aine. Walsh espère que si une autre femme découvre la «région privée» de Kelsey, elle saura immédiatement qu’il a une femme.