Lala Kent dit que Dieu donnerait son coronavirus pour publicité avant le mariage

Lala Kent ne croit pas que Dieu lui permettrait de contracter le coronavirus … mais si elle contracte la maladie, elle éclairerait mieux ses noces à venir.

Lors d’une histoire Instagram publiée jeudi, le “Règles de Vanderpump“La star a fait une confession controversée à ses 1,3 million d’adeptes qu’elle ne croit pas que Dieu lui accorderait un coronavirus avant qu’elle ne marche dans l’allée avec le fiancé Randall Emmett en avril.

“Donc je peux avoir des ennuis pour ça, mais ça va”, a commencé le joueur de 30 ans. “Je ne pense tout simplement pas que Dieu me donnerait un coronavirus avant de me marier. Je ne vois tout simplement pas que cela m’arrive.”

Elle pense cependant que Dieu ferait un geste sournois de relations publiques si elle contractait la maladie, qui porte 128 000 cas signalés et un bilan de près de 4 700 morts dans le monde, selon les derniers rapports des médias.

“Disons simplement que je l’ai eu avant mon mariage”, a poursuivi Lala, “Je pense que cela signifie que Dieu est comme, ‘B-ch vous avez besoin d’un peu de publicité. Mais c’est la seule façon de l’obtenir, je pense.”

Comme pour prédire la réponse du public à l’admission maladroite, Lala a demandé à son amie anonyme à la caméra: “Pensez-vous que les gens vont me critiquer pour ce que j’ai dit?”

“Je ne sais même pas”, dit l’ami timidement en s’éloignant. “Les gens claquent sur s – t pour les raisons les plus étranges.”

Plus tard sur son histoire Instagram, Lala et son amie ont réfléchi à la façon dont ils passeraient leur journée au milieu d’une tempête de pluie et de l’épidémie de «corona – POURQUOI – rus».

L’histoire Instagram a depuis été partiellement supprimée. TooFab a contacté Lala Kent pour commentaires.

Pendant ce temps, la compagne de Lala, Stassi Schroeder, devra peut-être faire des préparatifs spéciaux pour son prochain mariage à la suite de l’épidémie.

Le vétérinaire “Vanderpump Rules” prévoit d’épouser Beau Clark à Rome en octobre. Le nombre de décès en Italie dus au nouveau coronavirus est passé à 1 266, soit une augmentation de 250 en un jour, selon Sky News.

