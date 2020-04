Lala Kent partage ce qui s’est réellement passé lorsque Randall Emmett a demandé une photo avec Meryl Streep

Lala Kent de Vanderpump Rules convient qu’elle était un peu étourdie lorsqu’elle a réalisé qu’elle était assise près de l’actrice Meryl Streep lors des Screen Actors Guild Awards.

Lala Kent et Randall Emmett assistent à la première de «The Irishman» | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via .

Elle a essayé de jouer cool, mais le fiancé, le producteur Randall Emmett était déterminé à obtenir une photo avec l’actrice emblématique. Les caméras ont capturé la disposition des sièges avec Kent assis derrière Streep et l’acteur Adam Driver. Le film d’Emmett The Irishman était nominé pour une performance exceptionnelle par un casting dans un film, raconte People.

Twitter s’est allumé en voyant où Kent était assis. “Lala Kent et Meryl Streep: une personne a livré l’une des meilleures performances à la télévision au cours de la dernière décennie, et l’autre est Meryl Streep”, a tweeté l’écrivain Vulture Kevin O’Keeffe. Alors que Twitterverse s’est amusé avec le moment, Kent a partagé qu’Emmett était déterminé à obtenir une photo.

Qu’est-il arrivé à Emmett a demandé une photo?

Kent et Emmett sont apparus sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a partagé sur l’After Show, elle était un peu en train de fangirl. «Je ne te ferai pas ça», a-t-elle insisté auprès d’Emmett. «Mais oui, je paniquais. J’ai vu beaucoup de célébrités. Et Randall est allé voir Meryl Streep et lui a demandé une photo et elle a dit: «Oui, je reviens.»

“Il s’approche de moi et me dit:” Elle reviendra “, a déclaré Kent. “J’ai dit:” Je joue à ce jeu quand je ne veux pas prendre de photos “et je dis à la personne que je serai de retour”, partage Kent alors que l’hôte Andy Cohen est aux points de suture, riant si fort.

“Elle ne revient pas”, poursuit-elle. “Et tout d’un coup, partout sur Internet, c’est comme, ‘Lala s’assoit à côté de Meryl Streep!’ Je suis comme, ‘Randall, la photo viendra bébé si vous l’attendez juste!'” Emmett rit aussi en ajoute: «Je n’ai rien! Elle a obtenu une photo en ligne », dit-il. “Je ne fais pas de fangirl mais Meryl Streep est comme mon …” il fait un geste avec les bras en l’air. Lisa Vanderpump, qui est également apparue sur la WWHL, reconnaît que Streep est aussi son ultime.

Emmett plaisante sur le fait que la photo était un “diss dissident”

Kent réitère qu’en dépit de la présence de nombreuses célébrités, Streep est comme «tout» ce qu’elle a partagé.

Emmett a déclaré: «J’étais très gentille, Meryl, c’était un dissert droit, comme« Je suis une grande fan, je suis une productrice de The Irishman ». Elle dit:« Je dois aller voir un ami. Je reviendrai. “Droit de [Robert] De Niro. M’a fait exploser. Et elle me dit: «Vous venez de vous disséquer», dit-il en désignant Kent. “Je me dis:” Non, elle reviendra! “” Mais Kent a assuré Emmett que Streep ne reviendrait pas. Et elle avait raison.

Emmett a récemment connu une autre déception lorsque la pandémie l’a forcé à arrêter la production du premier film qu’il était sur le point de réaliser. «C’était navrant», admet-il. «J’étais à Porto Rico, nous étions au sixième jour.» Il dit que le tournage était magique et qu’il avait attendu 20 ans pour ce moment. «Et puis vous devez l’emballer pour votre sécurité. Beaucoup de larmes et beaucoup de chagrin », dit-il. “Mais je suis optimiste, nous serons de retour plus tôt que tard.”