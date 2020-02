L’album Pink Floyd qui s’est vendu mieux que tous les Beatles ou le record de Zeppelin

Si vous regardez les ventes record des plus grands groupes de rock, vous trouverez des surprises. Commencez par The Beatles, l’artiste d’enregistrement le plus vendu de l’histoire de la musique. Même s’ils ont été certifiés 183 millions d’albums expédiés rien qu’en Amérique, ils n’ont toujours pas d’album dans le top 10.

Alors que The White Album et Abbey Road atteignent des chiffres proches de 12 millions de ventes en Amérique, ces chiffres ne se rapprochent pas de Led Zeppelin IV (24 millions) ou de The Eagles’s Hotel California (26 millions). Mais Zeppelin n’était pas le seul groupe de rock des années 70 à surpasser les albums studio des Fab Four.

Pink Floyd, que la Recording Industry Association of America (RIAA) occupe le 10e rang des ventes aux États-Unis, a publié l’un des disques les plus vendus de tous les temps en 1973: The Dark Side of the Moon. Ajoutant à ses ventes mondiales, ce record de Floyd a surpassé les meilleurs vendeurs des Beatles et Zeppelin.

“The Dark Side of the Moon” a vendu environ 45 millions d’exemplaires

Couverture de l’album de “Dark Side Of The Moon” de Pink Floyd, sorti en 1973 | Archives Michael Ochs / .

La liste des albums qui se sont vendus à plus de 40 millions d’exemplaires est courte. En haut, vous trouvez Thriller de Michael Jackson avec plus de 65 millions de ventes. AC / DC (Back in Black) et Meat Loaf (Bat out of Hell) suivent avec des chiffres époustouflants (50 millions d’estimations de ventes pour chaque record).

Mais après cela, vous obtenez le côté obscur de la lune à la quatrième place. Avec plus de 24 millions d’unités certifiées (c’est-à-dire des disques expédiés) et 21 millions de ventes estimées dans le monde en plus de cela, le plus gros succès de Floyd a enregistré 45 millions de ventes au total, selon plusieurs sources.

Alors que Led Zeppelin IV a dépassé Dark Side en unités certifiées (23 millions aux États-Unis seulement et 29 millions au total), le chef-d’œuvre de Zep n’a pas tout à fait atteint 40 millions de ventes dans le monde, selon les méthodes de comptage les plus fiables.

Quant aux Beatles, aucun album studio ne se rapproche des chiffres publiés par Dark Side (ou Led Zeppelin IV d’ailleurs). Sgt. Le Peon’s Lonely Hearts Club Band a été le plus performant des Fab Four avec environ 32 millions de ventes dans le monde.

“Dark Side” a passé plus de 18 ans combinés sur les tableaux d’affichage

Pink Floyd joue sur scène entouré de fumée et illuminé d’une scène rouge au Merriweather Post Pavilion dans le Maryland, juillet 1973. | Collection Smith / Gado / .

Avec des ventes comme celles de The Dark Side of the Moon, la plupart des gens supposeraient que le disque a longtemps séjourné au sommet des palmarès Billboard. Mais ce n’était pas le cas. Quand il a atteint le numéro 1 en avril 1973, il n’y est resté qu’une semaine. Mais il a une longévité sans précédent dans l’histoire des États-Unis.

En février 2020, Le côté obscur de la lune a passé un total de 949 semaines sur le graphique Billboard 200. Aucun autre album n’a égalé cet exploit de Floyd. Si vous ajoutez toutes ces semaines ensemble, vous constaterez que Dark Side a été cartographié pour une combinaison de 18 ans et trois mois.

Ce succès soutenu montre que s’asseoir au sommet des palmarès Billboard n’est pas tout. Des disques avec des ventes tout à fait massives peuvent y flasher pendant une semaine ou deux, mais rester pendant des décennies. À cet égard, Dark Side a quelque chose en commun avec Led Zeppelin IV – un album qui n’a jamais atteint le n ° 1 en Amérique mais qui s’est vendu énormément de toute façon.

