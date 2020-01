Lamar Odom compare la mort de Kobe Bryant à son fils décédé

Lamar Odom dit la douleur de perdre Kobe Bryant est le pire qu’il ait connu depuis la mort de son bébé en 2006.

En apparaissant sur “Bonjour la Grande-Bretagne” Lundi matin, Lamar a parlé de la mort tragique de son coéquipier des Lakers, qui, avec sa fille de 13 ans, Gianna, et 7 autres personnes, ont été tués dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. Rejoint par sa fiancée, Sabrina Parr, par satellite, Lamar a eu du mal à trouver les mots pour décrire son chagrin.

“Cela semble plutôt surréaliste. Cela ressemble à un cauchemar de longue durée”, a déclaré Lamar, qui a joué aux côtés de Kobe de 2004 à 2011. “Il va beaucoup me manquer. Sa tutelle. Sa forte volonté.”

“Je suis juste béni d’avoir pu côtoyer cet homme et d’avoir un peu de cette poussière magique saupoudrée sur moi”, a-t-il ajouté.

Lamar a ensuite adressé ses condoléances à l’épouse de Kobe, Vanessa, et à leur famille. “Je sais que je me sens vraiment mal et ses fans le sont, je peux juste imaginer ce que ressentent ses enfants, sa femme, sa mère et son père”, a-t-il déclaré.

Après que le co-animateur britannique de l’émission du matin a dit qu’écouter Lamar parler était “comme si une partie de [him] a été arraché, “l’ancienne star de la NBA a fait une pause solennelle puis a répondu,” Je n’ai pas vraiment ressenti une douleur ou un choc comme celui-ci depuis que mon fils est décédé en 2006. “Lamar a perdu son fils en bas âge à cause du syndrome de mort subite du nourrisson ).

Lamar, qui est presque décédé en 2015 après une surdose, a également révélé que Kobe était à ses côtés lors de l’un de ses “moments les plus sombres”.

Quand il s’agit d’honorer l’héritage de Kobe, Lamar a déclaré: “Je pense que tout le monde peut mettre son meilleur pied en avant. Ne vous arrêtez jamais et poursuivez vos rêves parce que si nous combinons les deux, il est un excellent exemple, tout peut arriver.”

Dimanche, quelques heures seulement après l’annonce de la mort dévastatrice de Kobe et de la mort de Gianna, Lamar a partagé un hommage émotionnel à Kobe sur Instagram.

Parallèlement à une série de photos de lui et de Kobe, Lamar a commencé: “Ces photos ne sont que la partie visible de l’iceberg de notre relation. Il m’a appris tant de choses dans la vie qui étaient nécessaires sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, il a enseigné moi comment tailler des défenses et comment prendre mon temps. Comment faire pour gagner mon but ultime. Hors du terrain, il m’a appris à signer mes propres chèques lol. Bien sûr, quiconque connaît mon histoire sait que j’ai subi beaucoup de pertes mais la seule perte à laquelle je peux comparer c’est quand j’ai perdu mon fils. “

“Même si notre relation n’était pas père / fils, c’était plus comme s’il était professeur et moi comme son frère. Je suis content d’avoir pu être le ying de ton yang en ce qui concerne les vestiaires”, a-t-il dit. a continué. “C’était mon plaisir. Je n’ai même pas pu reprendre mon souffle aujourd’hui quand j’ai entendu cette nouvelle.”

“Je savais juste que s’il avait eu un accident d’hélicoptère, il aurait été le seul à survivre. D’une manière ou d’une autre, il aurait sauté et atterri sur ses pieds”, a ajouté Lamar. “Je suis assis ici en train de penser au moment où nous serions en train de pratiquer la mêlée et vous commenceriez la balle de saut avec un coup de coude Sasha dans la poitrine. Comme un mec il est 10h30 du matin lol. Vous pensez que le regarder jouer était fou, vous Je dois penser à l’entraînement si vous avez marqué comme 8-9 seaux tout au long de l’entraînement, vous avez eu un excellent entraînement. Je l’ai vu tomber 13-14 d’affilée à l’entraînement !!!! “

Lamar a poursuivi en disant qu’il “attendait” que les médias disent que la mort de Kobe n’était pas vraie. Il a également rappelé son expérience de mort imminente en 2015, affirmant qu’il aurait choisi Dieu pour l’emmener et “épargner” Kobe.

“Aucun moyen que Dieu n’ait emmené mon frère si tôt. Je sais que j’ai vécu mes propres trucs dans la vie en consommant des drogues et en n’étant pas bon pour moi”, a conclu Lamar. “Quand je suis passé par cette situation de Coma si Dieu était venu vers moi et a dit que nous allions me prendre et épargner Kobe, j’aurais préféré que cela se produise. En l’honneur de mon frère, je me lève demain à 4h du matin pour aller au gymnase!” “Gigi est parti te donner des seaux !!!! Je t’aime frère 💔🙏🏿😥 @kobebryant.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.