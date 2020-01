L’ami de la princesse Diana partage une photo et décrit une énorme perte après le départ du prince Harry et de Meghan Markle

Début janvier, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont annoncé à la bombe qu’ils «prenaient du recul» par rapport à leurs rôles de «royals seniors» et que les gens ne pouvaient toujours pas arrêter de parler de leur choix.

Alors que presque tout le monde a pris parti pour Megxit, nous ne saurons jamais ce que la mère de Harry, la princesse Diana, penserait de la décision et si elle aurait même été prise si elle était encore en vie. Un des amis de la princesse de Galles a rompu son silence sur ses convictions et l’un des anciens employés de Diana est intervenu et a affirmé que la princesse serait “furieuse” en ce moment.

Meghan Markle et le prince Harry | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

La photo que l’amie de Diana a partagée et ce qu’elle a dit au sujet du prince Harry

La princesse Diana était une bonne amie de Rosa Monckton. salut! Le magazine a noté que les femmes se sont rencontrées par un ami commun et sont devenues très proches avec Diana servant de marraine à la fille de Monckton, Domenica, qui est née avec le syndrome de Down.

Après que Harry et sa femme aient annoncé leur plan, Monckton a consulté Twitter et a partagé une photo de retour de Domenica tenant une poupée aux côtés du prince.

«Domenica et Harry. Adieu le prince Harry. Une telle perte pour la famille royale et la nation », a tweeté Monckton.

Beaucoup de gens ressentent la même chose et au dîner pour son organisme de bienfaisance, Sentebale, le 19 janvier, le prince a clairement fait savoir à ses partisans que peu importe ce que l’avenir réserve au Royaume-Uni, il sera toujours sa maison.

«Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais », a déclaré Harry. «J’ai grandi en ressentant le soutien de tant d’entre vous, et j’ai vu que vous avez accueilli Meghan à bras ouverts en me voyant trouver l’amour et le bonheur que j’avais espérés toute ma vie.»

Une personne qui croit que Diana serait «furieuse» avec Meghan maintenant

Au moins une personne a exprimé son opinion sur ce que la princesse Diana pourrait penser si elle était ici aujourd’hui et c’est son ancien chef, Darren McGrady.

(L) Princesse Diana | Photothèque Tim Graham via ., (R) Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

McGrady, qui a travaillé pour la famille royale de 1982 à 1997, a fait un Twitterstorm juste après l’annonce du couple et n’a pas hésité sur ce qu’il pensait que la défunte princesse dirait.

«Meghan n’a jamais voulu être royale. Meghan voulait être célèbre. Meghan est célèbre! Tout tourne autour de Meghan! », A écrit McGrady dans un tweet.

Il a ensuite blâmé Meghan pour tout cela.

«Les gens qui disent que la princesse Diana serait fière ne connaissent pas la princesse Diana. Elle aurait été furieuse que Harry ait été si manipulé », a tweeté McGrady.

L’ancien chef ne s’est pas arrêté là et a ajouté: «Je me souviens de la princesse Diana dans la cuisine de Kensington Palace parlant de« ses garçons »…« William est profond comme son père. Harry est un airhead comme moi. Je suppose qu’elle a réussi … Même à son heure la plus sombre, la princesse Diana respectait la reine. Elle aurait été tellement en colère contre Harry en ce moment. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment renoncé à leurs titres de RHS et ont maintenant le soutien de la reine pour partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

