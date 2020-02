L’amour et le tonnerre si le public le veut

Thor: Ragnarok était un film Marvel très différent des autres du MCU, principalement en raison de son esthétique vibrante et fantastique et aussi parce qu’il est si différent de ses deux premiers films. Cela a fondamentalement réinventé Thor et son histoire. En attendant, cela a également emporté Jane Foster, qui était un personnage principal dans ces deux autres. Maintenant, dans le quatrième quatrième film de Thor, Thor: Love and Thunder, Natalie Portman revient en tant que Jane et endosse également le rôle de Mighty Thor.

Il s’agit d’un scénario puissant tiré des bandes dessinées, qui implique également qu’elle reçoive un diagnostic de cancer du sein. Taika Waititi, réalisatrice des troisième et quatrième films de Thor, a déclaré que cela pouvait aussi se produire dans le film si le public le voulait.

Natalie Portman manie Mjönir sur scène au San Diego Comic-Con 2019, lors du segment «Thor: Love and Thunder» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Jane Foster obtient le cancer du sein dans les bandes dessinées

Dans les bandes dessinées, Jane Foster développe un cancer du sein au moment où Thor devient indigne de manier Mjölnir. Le célèbre marteau l’appelle et elle devient Mighty Thor tout en luttant contre le cancer. Elle n’a pas les effets de la maladie lorsqu’elle est un héros, cependant, quand elle redevient Jane Foster, ses actes héroïques annulent sa chimiothérapie.

C’est un scénario très sincère et intéressant qui a été un grand sujet de discussion depuis que Portman a été annoncé pour jouer le rôle de Mighty Thor. Thor: Love and Thunder l’explorera-t-il? “Nous ne savons pas. Cette bande dessinée a été une grande inspiration et a eu une influence sur les premiers brouillons », a déclaré Waititi à Variety dans une récente interview. «Mais chez Marvel, nous changeons toujours tout. Je pourrais dire une chose en ce moment, et dans deux ans, ce sera tout le contraire – ou cette chose n’existera pas. Nous continuons d’écrire même en post-production. »

Waititi a partagé que Marvel se concentre sur ce que le public de test veut, même s’il doit refaire le tournage

Waititi, qui vient de remporter un Oscar pour son film Jojo Rabbit, a déclaré à Variety que Marvel choisit les choses “en fonction de ce que veut le public”. Et il ne mentait pas quand il a dit qu’ils continuaient d’écrire, même en poste.

«Nous testons le film. Nous avons tourné pendant deux semaines sur Thor avec nos micros », a-t-il déclaré. «Il y a eu d’énormes changements de personnages, d’énormes changements d’histoire. Nous avons repris des scènes entières. Je pense que c’est pourquoi ils font du bon travail. Ils sont implacables dans leur quête d’un bon film. “

Cela pourrait inclure des reprises, et Waititi a dit que ce n’était pas un problème; s’ils doivent les faire, ils le feront. “J’ai fait des reprises sur chaque film que j’ai fait”, a déclaré le réalisateur. «Je l’intègre dans mes budgets. J’aime les reprises. Pas honte d’aller le réparer. “

Natalie Portman est ravie de revenir en tant que Jane Foster, qui devient Mighty Thor

Même si Portman a rencontré Thor: Ragnarok, elle est très excitée de revenir. “Ils sont venus vers moi avec l’idée et ont dit:” Nous avons cette idée pour vous qui était un scénario dans certaines des bandes dessinées où Jane devient Lady Thor “, et je me suis dit:” C’est très excitant! “”, A déclaré Portman à Entertainment. Ce soir en septembre.

Elle a dit qu’elle était ravie de travailler avec Waititi, ainsi qu’avec ses co-stars. «J’adore Tessa [Thompson] et Chris [Hemsworth] tellement, donc c’est excitant de retravailler avec eux », a expliqué Portman. Sans oublier: “Et je suis très excité de manier le marteau.”

Seul le temps nous dira si Waititi et Marvel tisseront l’histoire du cancer de Jane Foster dans Thor: Love and Thunder. Mais il n’y a aucun doute sur la puissance de son Thor.