Lana Condor appelle Trump pour “ paroles et actions racistes ” à propos des commentaires sur le coronavirus

Le coronavirus est dans l’esprit de tous ces jours-ci, et pour cause. Les gens se connectent à leur télévision et lisent des sites d’actualités pour les dernières informations. Beaucoup parlent ouvertement de la façon dont ils pensent que le président Donald Trump gère la situation et s’ils sont d’accord ou en désaccord avec sa gestion de la situation. Cela inclut également les célébrités, qui utilisent souvent leurs plates-formes pour ce type de chose.

Comment Donald Trump frotte les gens dans le mauvais sens

J’ai toujours traité le virus chinois très au sérieux et j’ai fait du très bon travail depuis le début, y compris ma décision très précoce de fermer les «frontières» de la Chine – contre la volonté de presque tous. De nombreuses vies ont été sauvées. Le nouveau récit des Fake News est honteux et faux!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2020

Le président Trump n’est pas étranger à la controverse entourant ses déclarations, en particulier ses tweets. Il frotte souvent les gens dans le mauvais sens, disant des choses qui peuvent être interprétées comme haineuses, unilatérales ou même des choses qui vont à l’encontre de ce qu’un président devrait représenter.

Son dernier bouleversement se présente sous la forme de ses tweets sur le coronavirus, ou COVID-19, le nom officiel. Trump ne l’appelle pas par son nom, le qualifiant plutôt de «virus chinois».

Cela a provoqué un grand émoi dans la communauté américano-asiatique et dans de nombreuses autres communautés également. Trump ne semble cependant pas penser qu’il fait quelque chose de mal, et a même déclaré à un journaliste lors d’une conférence de presse que ce n’était pas du tout raciste.

Lana Condor a appelé Trump sur Twitter

Lana Condor | Emma McIntyre / . pour MTV

Après avoir vu le tweet et la réponse d’un compatriote américain d’origine asiatique, l’actrice Lana Condor a retweeté le tweet puis tweeté certaines de ses pensées. Condor, qui a été adoptée par des parents américains d’origine caucasienne de son pays d’origine, le Vietnam, s’identifie comme asiatique et la stigmatisation l’affecte directement.

Après le tweet du président, la jeune auteur adulte Ellen Oh a tweeté que la phrase était raciste et délibérée, appelant Trump à utiliser le nom et à ne pas mettre en danger la vie de tous les Américains d’origine asiatique en donnant aux gens quelqu’un à blâmer en temps de peur. Condor a accepté, disant qu’il ne devrait pas être appelé autrement que son nom officiel.

Dans une lettre ouverte à Trump, Condor a partagé ses réflexions sur son tweet et son utilisation du nom incorrect, potentiellement blessant. L’actrice – connue pour sa nature candide, positive et avide d’esprit – l’a appelé pour ne pas savoir mieux et ne pas montrer l’exemple, disant qu’il devrait avoir honte de lui-même.

Le coronavirus n’est pas le «virus chinois»

Regardez-le délibérément appeler le virus chinois. Très délibéré. Très raciste. Le virus porte en fait le nom de Covid19. Utilisez le nom. Ne mettez pas en danger la vie de tous les Américains d’origine asiatique. Parce qu’en temps de peur, les gens recherchent quelqu’un à blâmer. Comme il le fait en ce moment. https://t.co/9owTuh0wNt

– Ellen “écrit sur les dragons” Oh (@ElloEllenOh) 18 mars 2020

La raison pour laquelle le virus chinois est un problème pour beaucoup est qu’il cause un problème qui n’est pas nécessaire. Il y a eu une augmentation des crimes de haine, de la discrimination contre les Américains d’origine asiatique et des sentiments xénophobes en général. La croissance a été si répandue que le Conseil national des Américains d’Asie-Pacifique a envoyé une lettre au Congrès le 11 mars pour les encourager à dénoncer publiquement la discrimination et le comportement raciste.

En 2015, l’Organisation mondiale de la santé a publié de nouvelles directives sur la dénomination des virus pour éviter d’offenser les gens. Les virus ont cessé d’être nommés d’après le pays d’origine et ont plutôt commencé à être désignés par le virus lui-même ou les symptômes.

La pandémie de grippe porcine H1N1, qui a infecté jusqu’à 1,4 milliard de personnes et tué jusqu’à 575 000, est originaire de porcs d’élevage aux États-Unis. Pourtant, personne ne l’appelle jamais la «grippe porcine américaine». Cessons d’appeler le coronavirus le «virus chinois». Nous sommes tous dans le même bateau.

– Eugene Gu, MD (@eugenegu) 22 mars 2020

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) a commencé en 2012 en Arabie saoudite, mais selon les nouvelles lignes directrices, il aurait probablement été nommé d’après le virus à l’origine de celui-ci, une autre souche de coronavirus. Peut-être Covid-12? Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi le nouveau coronavirus n’est pas appelé le virus chinois et s’appelle plutôt Covid-19.

Certaines personnes pensent que ces noms plus politiquement corrects peuvent prêter à confusion car ils sont si similaires et ne les distinguent pas bien. D’autres pensent que l’histoire montre à quel point les noms peuvent être stigmatisants: le sida était autrefois appelé «déficit immunitaire lié aux homosexuels», tandis que la grippe porcine qui n’était même pas transmise par les porcs a conduit à l’abattage de centaines de milliers de porcs après l’épidémie. En bout de ligne: nommer une maladie ne doit pas être un racisme illicite.