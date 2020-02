Lana Condor: Michelle Obama m’a aidé à lutter contre le syndrome de l’imposteur

2020-02-20 22:30:03

Lana Condor a crédité Michelle Obama de l’avoir aidée à surmonter sa bataille contre le “syndrome de l’imposteur”, car elle dit qu’elle avait l’impression de ne pas “appartenir”.

Lana Condor a crédité Michelle Obama de l’avoir aidée à dépasser son combat contre le “syndrome de l’imposteur”.

Le “ à tous les garçons: P.S. La star de I Still Love You était invitée aux DVF Awards mercredi soir (19.02.20) où Ruth Bader Ginsburg a été récompensée par un prix qui lui a été remis par l’ancienne première dame.

Et parlant après l’événement, Lana a jailli sur Michelle et a dit qu’elle avait aidé l’actrice de 22 ans à gérer son sentiment de ne pas “appartenir”.

Elle a déclaré: “Michelle Obama m’a beaucoup parlé de l’idée du syndrome de l’imposteur. Ce sentiment que vous n’appartenez pas et que vous n’avez pas gagné votre place dans une pièce.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle souffrait toujours de ce sentiment, Lana – qui était à l’événement à Washington D.C. pour honorer la militante Priti Patkar avec un prix – a déclaré qu’elle avait “combattu cela”.

Elle a ajouté: “Je suis entourée de ces gens incroyables, incroyables. Je me rappelle sans cesse:” C’est une chose réelle, et je mérite d’être ici. Et j’ai travaillé dur pour être ici. ” Mais peu m’importe quel âge je vais avoir, ou quoi que j’aie fait dans ma vie, je serai toujours terrassé et honoré et reconnaissant de pouvoir être à la Bibliothèque du Congrès.

“Et pour pouvoir présenter à quelqu’un comme Priti Patkar, je m’en fiche, je pourrais avoir 1 million d’années et toujours me dire” Quoi?! Je ne peux pas le croire. ” ”

Et Lana a également parlé de ses projets à venir, qu’elle a taquinés, y compris quelque chose pour lequel elle marche derrière la caméra.

Elle a déclaré au magazine People: “Je produis quelque chose. Je vais garder les choses très vagues. [I’m excited but] aussi terrifié. Parce que je n’ai aucune idée de ce que je fais. C’est un tout autre monde. Derrière la caméra est bien différent de celui devant elle.

“En fin de compte, je dois le faire. Je veux employer mes amis. Et je veux avoir un mot à dire dans le récit créatif. Et la seule façon de le faire, c’est de produire. Donc, je suis vraiment excité. “

Mots clés: Lana Condor, Michelle Obama

Retour au flux

.