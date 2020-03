Lana Del Rey se sépare de son copain flic

2020-03-19 20:00:05

Lana Del Rey s’est séparée de son petit ami officier chargé de l’application des lois Sean ‘Sticks’ Larkin, six mois après leur première photographie ensemble.

Lana Del Rey s’est séparée de Sean ‘Sticks’ Larkin.

Le chanteur de “ F *** It I Love You ” et l’officier d’application de la loi de 46 ans ont été aperçus pour la première fois en décembre, mais ils ont maintenant confirmé qu’ils avaient appelé le temps sur leur romance après six mois ensemble.

Sticks a confirmé la nouvelle lors d’un profil avec le New York Times à propos de sa série de télé-réalité «Live PD», où il a insisté sur le fait que la paire était «amis».

Il a déclaré à la publication: “Pour l’instant, nous ne sommes que des amis. Nous parlons toujours et ainsi de suite, nous avons juste des horaires chargés en ce moment.”

Le flic a également brièvement parlé de leur relation, affirmant qu’en dépit de la vie de haut niveau du chanteur de 34 ans, ils ont réussi à maintenir une romance discrète.

Sticks – qui est basé en Oklahoma – a ajouté: “Quand nous étions à Tulsa, nous avons passé du temps avec mes amis des forces de l’ordre et leurs conjoints. Nous avons tous fait la fête du Super Bowl ensemble, des dîners et des choses comme ça. Des choses normales que les couples font avec leurs amis.”

Lana et Sticks sont devenus officiels Instagram en tant que couple en décembre, lorsque la chanteuse de “ Venice Bitch ” a posté une photo d’elle s’appuyant sur son homme, qui pouvait être vu en train de lui poser un baiser sur la tête.

L’image – qui était légendée avec des émojis de cœur orange et rose – a depuis été supprimée de son compte.

Pendant ce temps, Lana a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’était pas inquiète de ce que ses fans pourraient penser de sa sortie avec un flic.

Lorsqu’on lui a demandé d’être prise en photo à Central Park à New York avec son amoureux, elle a répondu: “Je ne savais pas que nous étions photographiés. J’aurais porté quelque chose de différent.”

Elle a ajouté: “C’est drôle parce que j’étais avec quelqu’un depuis des années et nous n’avons jamais eu ce problème.”

Et quand on lui a demandé si elle était dérangée par la réaction qu’elle obtiendrait d’une relation avec un policier, elle a dit: “Eh bien, le truc c’est qu’il est un bon flic. Il comprend. Il voit les deux côtés des choses.”

