L’ancien baccalauréat Colton Underwood testé positif pour le coronavirus, COVID-19

Le nouveau coronavirus, officiellement connu sous le nom de COVID-19, a provoqué une pandémie et une distanciation sociale partout. En Amérique, les tests sont difficiles à trouver et la peur est répandue avec de nombreuses grandes villes annonçant des politiques de refuge sur place. Certaines célébrités ont déjà été testées positives pour le virus, notamment Daniel Dae Kim, Tom Hanks et Rita Wilson. Mais la plus récente célébrité à avoir contracté le coronavirus est The Bachelor’s Colton Underwood, qui a publié un article à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Colton Underwood dans une nouvelle campagne publicitaire pour Tubi, le «plus grand service gratuit de streaming de films et de télévision au monde», le 08 octobre 2019 | Jerod Harris / . pour Tubi

L’ancien baccalauréat Colton Underwood a publié une vidéo sur son diagnostic

Le 20 mars, Underwood a publié une vidéo sur Instagram et Twitter, déclarant qu’il avait contracté le virus.

“Il y a beaucoup d’informations dans les nouvelles et les médias en ce moment sur le coronavirus, disant que c’est pour les personnes âgées ou les jeunes qui ne veulent pas faire ça”, a-t-il déclaré. «Je veux vous faire savoir que j’ai 28 ans, je me considère plutôt en bonne santé, je m’entraîne régulièrement, je mange sainement et je suis devenu symptomatique il y a quelques jours, j’ai obtenu mes résultats de test aujourd’hui et ils sont positifs.

Underwood a ensuite partagé à quel point le nouveau coronavirus lui donnait des coups de pied. “L’essentiel est que je ne puisse même pas monter un escalier sans être à bout de souffle ou aller aux toilettes sans avoir à m’asseoir parce que je suis épuisé”, a-t-il déclaré.

Underwood a déclaré qu’il partageait son histoire pour «encourager» les fans à faire leur part.

Underwood voulait partager, cependant, qu’il partageait son diagnostic avec un but.

“La raison pour laquelle je partage cela n’est pas de provoquer la peur ou la panique. Mais pour espérer vous encourager à rester à la maison, faites votre part, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres », a déclaré Underwood. «Je vais bien, je suis chez la famille Cass à Huntington. J’ai la chance de les avoir. ” Il a dit qu’il “tiendrait les fans au courant” de son état.

Sur Instagram, il a également écrit une légende plus longue sur son statut. «Nous avons obtenu cela. J’ai été testé positif et j’ai suivi toutes les règles de distanciation sociale depuis la semaine dernière », a déclaré Underwood. «Pour tous ceux qui hésitent à s’auto-mettre en quarantaine… faites-vous plaisir à vous-même et à vos proches et restez à la maison. Nous allons tous battre cela et sortir plus forts de l’autre côté. »

Comment les autres membres de Bachelor Nation ont-ils géré la pandémie?

Peter Weber, qui était le célibataire après Underwood, a déclaré à Entertainment Tonight le 15 mars qu’il pensait que le récit autour du coronavirus était un peu plus basé sur la peur qu’une menace réelle, mais maintenant, il se distancie de lui-même avec sa famille.

Une source a déclaré à Us Weekly que la famille Weber était toujours proche, même après l’intense finale de saison qu’il avait eue. “Cette période de quarantaine rapproche plus que jamais la famille Weber”, a déclaré une source. «Ils utilisent ce temps ensemble pour créer des liens. Pendant l’isolement, Peter et sa famille ont regardé des films, joué à des jeux de société et cuisiné ensemble. »

Hannah Ann Sluss a posté qu’elle avait choisi le «pire moment» pour déménager à Los Angeles, car ils ferment tellement en raison de la crise. Elle a dit que ses parents devaient expédier son papier hygiénique parce qu’elle n’était pas en mesure de trouver grand-chose quand elle sortait pour ses essentiels, grâce à des gens qui achetaient des fournitures de panique.

Et, peut-être que la chose la plus positive à sortir de Bachelor Nation pendant cette période est que Tyler Cameron et Hannah Brown se réunissent non seulement, mais sont en quarantaine ensemble en Floride. Même s’ils ne se sont pas retrouvés ensemble pendant la saison de Brown, elle est en Floride avec Cameron depuis le moment où sa mère est décédée. Ils, avec des amis et le frère de Tyler, font partie du nouveau «Quarantine Crew» sur Tik Tok, où ils publient des vidéos hilarantes de leurs ébats. Tyler C. et Hannah B.: Sauver le moral de Bachelor Nation à lui tout seul.