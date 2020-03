L’ancien “ célibataire ” défend Peter Weber après la finale de la saison: “ Personne ne peut raconter ”

La saison 24 de Bachelor a pris fin amèrement. Après toutes les émotions qui sont sorties (principalement de la mère de Peter Weber, Barb) lors de la finale de la saison, les fans ont réfléchi. Beaucoup critiquaient Barbra Weber, qui s’est prononcée contre la relation potentielle de Weber avec la candidate Madison Prewett. D’autres pensaient que le pilote Pete avait foiré et avait foutu Hannah Ann Sluss. Mais Nick Viall, un vétéran de la licence, défend Weber. Viall a tweeté plusieurs messages de soutien à propos de Pilot Pete lors de la finale. Étant donné que Viall a dirigé le baccalauréat lui-même, il a un aperçu spécial de ce que c’est que d’être le baccalauréat.

Peter Weber dans The Bachelor: «Season Finale Part 2» | John Fleenor via .

Le célibataire Peter Weber n’était pas trop populaire lors de la finale de la saison

Une fois que les téléspectateurs du Bachelor ont vu Weber écraser le doux cœur du Tennessee d’Hannah Ann Sluss lors de la finale de la saison 24, ils n’étaient pas gros sur Pilot Pete. Même la maman de Weber ne semblait pas être de son côté. Elle a encouragé Sluss tout en fixant activement Prewett. Comme Barb Weber l’a fait valoir, les modes de vie de Pilot Pete et Prewett sont trop différents pour que cela fonctionne.

Peter Weber Sr et Barb Weber | John Fleenor via .

C’était un affrontement entre Weber et sa mère: qui a géré le pire de cette finale? Cependant, en tant que leader de la saison 24 de Bachelor, Weber supportera très probablement le poids de la haine.

L’ancien leader et concurrent Nick Viall défend le pilote Pete après la finale de la saison 24 de «The Bachelor»

Nick Viall est un incontournable du Bachelor, ayant joué deux fois le rôle principal dans The Bachelor, un candidat Bachelor in Paradise et un candidat dans The Bachelorette. Son expérience de télé-réalité peut avoir informé sa sympathie pour Weber, qu’il a partagé sur Twitter lors de la finale.

“Je sais que vous voulez tous être en colère contre Peter”, a tweeté Viall, “mais soyez doux. Ce sh * t est si dur .. et personne ne peut se rapporter. ” Il a également rappelé à ses abonnés qu’un changement de dernier épisode a fonctionné dans l’histoire du baccalauréat.

“Rappelez-vous qu’Arie et Becca se portent mieux maintenant”, a écrit Viall.

Nous ne pourrions jamais oublier quand la meneuse de la saison 22, Arie Luyendyk Jr., a proposé à Becca Kufrin, puis a rompu avec elle quelques semaines plus tard. Luyendyk a continué à courtiser son premier choix, Lauren Burnham. Bien sûr, Kufrin était la prochaine célibataire, où elle est tombée joyeusement amoureuse.

Kufrin a convenu avec Viall que c’était tout pour le mieux.

Nick Viall sur Bachelor in Paradise | Craig Sjodin / Walt Disney Television via .

“Amen”, a tweeté Kufrin en réponse.

Viall a montré beaucoup d’empathie pour Weber sur Twitter, où on ne trouve généralement pas beaucoup de cela.

“Je t’aime toujours Peter”, a écrit Viall après la finale.

“S’il te plaît, quelqu’un embrasse Peter!” il a également tweeté.

Peter Weber et Madison Prewett répondent aux questions sur leur relation sur Instagram

Cependant, la saison de Weber n’a même pas connu la fin heureuse de celle de Luyendyk. Le célibataire de la saison 24 et Prewett ont tous deux posté sur Instagram pour annoncer qu’ils ne recherchaient pas une relation ensemble. Weber a légendé sa photo:

Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer.

Prewett était également tout à fait positive dans son post Instagram sur la situation.

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

“Je suis convaincue que nos chemins étaient censés se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait”, a écrit la native d’Alabama à propos de son expérience sur The Bachelor.

À Weber, elle a déclaré: “vous êtes un gars incroyable et je vous en suis reconnaissante. Je serai toujours ton plus grand fan. Et aux femmes incroyables que j’ai rencontrées cette saison, je vous aimerai toute la vie. »