L’ancien mari de Mandy Moore, Ryan Adams, présente ses excuses à l’excitation un an après le harcèlement sexuel

« Je ne serai jamais décroché et je suis pleinement responsable de mon comportement nuisible. »

Ryan Adams prend la responsabilité de ses actions.

Le chanteur a rédigé de longues excuses vendredi, un an et demi après qu’un exposé brûlant dans le New York Times l’a accusé de harcèlement sexuel et de violence psychologique à l’égard des femmes – y compris son ancienne épouse Mandy Moore.

Dans l’article du NYT, Adams a été accusé de représailles contre les femmes qui ont rejeté ses avances, en sabotant leur carrière et en les harcelant par SMS et sur les réseaux sociaux.

À l’époque, le rockeur a démenti toutes les allégations, qualifiant l’article de « d’une inexactitude bouleversante », insistant: « Certains de ses détails sont déformés; certains sont exagérés; certains sont carrément faux ».

Mais dans un nouveau mea culpa rampant envoyé au Daily Mail, il a admis qu’il avait maltraité des personnes tout au long de sa vie et de sa carrière, et qu’il « ne serait jamais décroché » en raison de son comportement nuisible.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point je me sens mal de la façon dont j’ai maltraité les gens tout au long de ma vie et de ma carrière », a-t-il commencé.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé. C’est aussi simple que cela. Cette période d’isolement et de réflexion m’a fait réaliser que je devais apporter des changements importants dans ma vie. »

« J’ai dépassé le point où je m’excuserais juste pour le plaisir d’être décroché et je sais très bien que mes excuses ne seront probablement pas acceptées par ceux que j’ai blessés. Je comprends cela et Je comprends aussi qu’il n’y a pas de retour possible. «

Il a admis que beaucoup de gens verraient ses mots comme « les mêmes excuses de taureau vide *** que j’ai toujours utilisées quand j’ai été appelé »; cependant, il a insisté sur le fait que cette fois était différente.

« Ayant vraiment réalisé le mal que j’ai causé, cela m’a détruit et je suis encore sous le choc des effets dévastateurs que mes actions ont déclenchés. »

« Il n’y a aucun moyen de convaincre les gens que cette fois-ci est vraiment différent, mais c’est l’albatros que je mérite d’avoir avec moi à la suite de mes actions. »

« Réalisant les conséquences de mes actions, j’ai jeté un regard dur vers l’intérieur et j’ai cherché à trouver la vérité derrière eux. Quelle douleur me portais-je qui était si mal et si mal projetée sur les autres? »

« Je me suis fait la promesse que peu importe ce qu’il faudrait, j’irais à la racine de ces problèmes et commencerais finalement à me corriger pour que je puisse être un meilleur ami, un meilleur partenaire et un meilleur homme dans l’ensemble. »

« Cela étant dit, aucune croissance n’éliminera jamais les souffrances que j’avais causées. Je ne serai jamais décroché et je suis pleinement responsable de mon comportement nocif et de mes actions à l’avenir. »

L’homme de 45 ans a ensuite révélé qu’il se battait maintenant pour devenir sobre avec l’aide d’un professionnel.

« Mais je n’ennuierai personne avec des histoires de mes démons et je ne les utiliserai pas pour excuser ce que j’ai fait. Je veux vraiment exprimer que j’ai intériorisé l’importance des soins personnels et du travail personnel. J’essaie vraiment. «

Il a affirmé avoir écrit suffisamment de musique pour une demi-douzaine d’albums depuis la publication de l’article – certains en colère, d’autres tristes, la plupart à propos des leçons qu’il avait apprises. il a ajouté: « Ceux-ci sont l’expression de mes plus profonds remords. »

« J’espère que les personnes que j’ai blessées guériront », a-t-il conclu. « Et j’espère qu’ils trouveront un moyen de me pardonner. »

Dans l’article original du Times, Moore – qui a été marié à Adams de 2009 à 2016 – a allégué qu’Adams avait pris le contrôle de sa carrière musicale après qu’ils l’avaient rencontrée et l’ont découragée de travailler avec d’autres personnes. Elle a dit qu’ils écriraient des chansons ensemble, seulement pour que d’autres femmes artistes les enregistrent.

« Il me disait toujours: ‘Tu n’es pas un vrai musicien, parce que tu ne joues pas d’un instrument’ », a-t-elle affirmé. « Son comportement de contrôle a essentiellement bloqué ma capacité à établir de nouvelles connexions dans l’industrie au cours d’une période très charnière et potentiellement lucrative – toute la mi-vingtaine. »

Un certain nombre de femmes ont également affirmé qu’il avait proposé de faire avancer leur carrière musicale en échange de relations sexuelles; Le FBI a confirmé le lendemain qu’il faisait l’objet d’une enquête pour communications sexuellement explicites avec un fan mineur.

Dans une interview faisant la promotion de son nouvel album en mars, Moore a rapidement détourné la conversation de son ex.

« Je ne veux tout simplement pas que cette chose soit à son sujet », a-t-elle déclaré au NYT. « Il a tellement pris tant de temps à tant de gens. »

«Je peux vous promettre qu’il est satisfait de parler de quelque manière que ce soit. Je le sais juste. Je ne lui ai pas parlé depuis, je ne sais pas, deux ans ou quelque chose, mais je le connais aussi bien que moi le connais, il se met vraiment à parler. «

