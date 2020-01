L’ancien mari de Shannon Beador, du RHOC, engagé avec sa petite amie Lesley Cook

Neuf mois après avoir finalisé son divorce d’avec “Real Housewives of Orange County” étoile Shannon Beador, David Beador a demandé à sa petite amie Lesley Cook de l’épouser.

“Aujourd’hui, j’ai dit OUI à l’homme de mes rêves. Tu m’as complété!” Cook a légendé une photo du couple enlacé via son histoire Instagram jeudi.

Dans le miroir selfie, David, 54 ans, est torse nu et embrasse la tête de sa nouvelle fiancée, dont la bague de fiançailles est visible sur ce doigt. Elle a ensuite publié un selfie souriant avec David, montrant son nouveau bling. “Dans l’attente de l’éternité avec mon amour, JE VOUS AIME AIME !!!” elle a écrit à côté de l’image.

Instagram

David et Lesley ont commencé à se fréquenter en 2017 après s’être rencontrés dans un cours de SoulCycle, très peu de temps après que David et Shannon, 55 ans, ont décidé de se retirer après leur mariage de 17 ans. Shannon a déclaré qu’elle avait appris que son ex-mari s’était déplacé via Instagram.

“David et moi communiquons par SMS et par e-mail, et ils ne sont pas agréables”, a-t-elle déclaré Première de la saison 13 de “RHOC”. “J’ai découvert deux jours après que ce soit sur les réseaux sociaux que David a une nouvelle petite amie qui a presque 20 ans de moins que lui.”

“Il est compréhensible qu’à un moment donné, il va passer à autre chose, mais sachant que je suis si facilement remplaçable en quelques mois, ça m’a fait mal et j’ai beaucoup pleuré”, a-t-elle déclaré plus tard à Vicki Gunvalson. “Elle est l’une des 3 000 jeunes filles qui veulent qu’un gars s’occupe d’elle.”

Tamra Judge a ensuite suggéré que David – qui a admis au cours de la saison 10 qu’il avait eu une liaison pendant son mariage avec Shannon – lui avait aussi été infidèle avec sa nouvelle petite amie.

“Il commentait ses messages en octobre”, a déclaré Tamra à son amie, ajoutant dans un confessionnal plus tard. “Après avoir découvert que David avait une petite amie, j’ai bien sûr commencé à traquer [Lesley]. Et j’ai vu qu’ils communiquaient aussi loin que peut-être même quand [David and Shannon] étions mariés.”

“Ça n’a pas d’importance. C’est fini. Ça n’a pas d’importance”, a déclaré Shannon en pleurant. “Je ne le mettrais pas devant lui.” Cette saison-là, Shannon a eu du mal à retirer sa bague de mariage et à accepter sa nouvelle vie de mère célibataire. Les caméras Bravo ont capturé plusieurs effondrements émotionnels dus au stress de son divorce, notamment le dégoût de son gain de poids.

Au cours de la saison 14, cependant, Shannon s’est imposée. Elle a perdu 40 livres et révélé à TooFab elle a eu un nouveau petit ami du nom de John Janssen.

“Je me suis en quelque sorte engagé à ne pas m’impliquer avec qui que ce soit parce que je sais qu’avec mon âge …”, nous a expliqué la star de télé-réalité. “Je veux éventuellement avoir un partenaire, mais je suis plus âgé. Il me reste en quelque sorte un coup, donc je n’allais pas simplement sauter dans une relation. Cela étant dit, j’ai rencontré John, et ce fut une surprise, et j’avais avec lui un lien et un réconfort que je n’avais jamais rencontrés auparavant, donc je suis vraiment reconnaissant qu’il soit dans ma vie. “

À l’époque, Shannon nous avait dit qu’il s’agissait d’une “nouvelle relation” et que les deux étaient en couple depuis “quelques mois”. Ils se sont rencontrés par le biais d ‘”amis communs” malgré le fait qu’ils “soient tous deux allés à l’USC”. Parce qu’il avait deux ans de plus qu’elle, ils ne se sont jamais croisés sur le campus. Shannon a déclaré que ses filles – Sophie, 18 ans, et les jumelles Stella et Adeline, 15 ans – avaient rencontré John et qu’elles l’aimaient “beaucoup”.

“Ils voient que je suis heureuse et ils veulent que je sois heureuse”, a-t-elle expliqué. Les deux sont toujours ensemble.

Shannon et David ont annoncé leur séparation en octobre 2017 et elle a demandé le divorce deux mois plus tard en décembre. Le divorce litigieux de l’ancien couple comprenait une vilaine bataille pour la garde de leurs filles et des désaccords sur l’argent. Le divorce a été finalisé en avril 2019.

