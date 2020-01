L’ancien réalisateur de Star Wars, Colin Trevorrow, confirme que l’art conceptuel divulgué pour sa version du film est réel et que les fans paniquent

Avec les critiques divergentes de The Rise of Skywalker, certains fans sont résolus à trouver une autre version du film que celle qui sort dans les salles. Le script de Colin Trevorrow pour l’épisode IX, intitulé Duel of The Fates, avait une fin radicalement différente. Voyons ce que les fans disent des anciens réalisateurs qui ont récemment divulgué un concept art.

Alan Horn annonce Colin Trevorrow pour diriger “Star Wars: Episode IX” | Disney / Image Group LA via .

Pourquoi Trevorrow a-t-il été lancé le film ‘Star Wars’ de Disney et Lucasfilm?

Le président de Walt Disney Studios, Alan Horn, a annoncé en 2015 que Trevorrow dirigerait l’épisode IX. Il a passé deux années solides à travailler sur le film, complètement immergé dans tout ce qui concerne Star Wars. Cependant, en 2017, Lucasfilm a fait appel à un nouvel écrivain, Jack Thorne, pour réécrire le script en raison du mécontentement suscité par la version actuelle.

“Colin était énormément désavantagé de ne pas avoir fait partie de Force Awakens et de faire partie de ces premières conversations parce que nous avions une idée générale de la direction de l’histoire”, a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, à IO9 après que le réalisateur a été libéré.

Nous avons tous notre propre relation personnelle avec Star Wars. J’espère que nous pourrons parler des personnages que nous aimons sans ridiculiser les autres pour les aimer d’une manière différente – ou pour différentes raisons. pic.twitter.com/MRxpkNpCmn

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 28 décembre 2017

«Comme tout processus de développement», a poursuivi Kennedy, «ce n’est que dans le cadre du développement que nous examinons un premier projet et que nous réalisons qu’il se dirigeait peut-être dans une direction que beaucoup d’entre nous ne pensaient pas vraiment être vraiment là où nous voulions. pour aller. “

Une fois ce premier projet terminé, les producteurs ont décidé qu’ils ne pensaient pas que la sélection correspondait à ce qu’ils voulaient pour le dernier chapitre de la saga. Un nombre important de fans pensent le contraire.

De nombreux fans aiment la version de Colin Trevorrow de «The Rise of Skywalker»

Récemment, le projet original, développé par Trevorrow et son équipe, a été divulgué sur Reddit. De plus, l’art conceptuel est sorti, ce qui a fait paniquer de nombreux fans.

“J’aurais adoré le voir”, a commenté un fan sur le tweet de Trevorrow. «J’adore la façon dont vous configurez les prises de vue. Ces storyboards montrent que votre version aurait pris une belle / artistique prise sur le film final de Skywalker. Ça aurait été génial. »

De nombreux fans ont fait l’éloge de Trevorrow pour son concept art lorsqu’il a confirmé dans un tweet qu’il était bien réel.

“Putain, ce film sonne de façon incroyable”, a ajouté un autre utilisateur de Twitter. Ce film peut-il encore arriver, en quelque sorte?! Même sous forme animée comme les guerres de clones ?? Gahhh Kathleen Kennedy a tellement foiré; elle n’aurait jamais dû te laisser partir !! “

Les louanges se sont poursuivies, les fans suppliant de voir quelle conclusion aurait pu être la Skywalker Saga avec Trevorrow en tête.

“J’aurais vraiment aimé voir votre version”, a commenté un autre fan. “On dirait que vous jetiez beaucoup d’idées vraiment cool et uniques.”

Quelques fans détestent l’absence de rachat pour Ben Solo dans «Duel of the Fates» de Trevorrow

Il y a eu quelques changements que tous les fans n’ont pas appréciés dans la version originale de l’épisode IX.

“Conceptuellement, j’aimais plus vos spécifications que TROS, mais le manque d’arc de rédemption de Kylo était un peu déroutant”, a réfléchi un fan. «Je me demande si c’est là que la rupture créative s’est produite entre vous et LFL. Quoi qu’il en soit, merci pour ce que vous avez réussi à apporter. »

Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, Ben Solo / Kylo Ren (Adam Driver) revient du côté léger de la Force. Cependant, dans Duel of the Fates de Trevorrow, il n’est pas racheté.

“Certaines idées étaient cool, je suis d’accord, mais l’idée du mal Kylo après tous les abus et la manipulation est quelque chose que je ne défendrais jamais”, a tweeté un autre fan. «Il a terminé TLJ seul, et sa dernière scène nous a montré qu’il le regrettait. Hux avait bien plus de chances d’être le mauvais. Et je voulais juste que Ben Solo soit heureux. »

Alors que la plupart des fans sont dans un tumulte que Lucasfilm et Disney n’ont pas gardé la version de Trevorrow de Star Wars: Episode IX, il y en a encore d’autres qui préfèrent le film dans les salles. C’est vrai ce qu’ils disent, Disney n’allait jamais plaire à tout le monde.