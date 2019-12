L'ancienne Bachelorette Becca Kufrin pense que Blake Horstmann ne devrait pas retourner à Stagecoach

Bachelor Nation a rencontré Blake Horstmann pour la première fois lors de la saison de Becca Kufrin La bachelorette. Il avait une avance précoce mais a finalement été battu par Garrett Yrigoyen. Lorsque Kufrin lui a révélé que c'était Yrigoyen à qui elle donnait sa dernière rose et non pas lui, il a eu une réaction particulièrement émotionnelle.

Avance rapide vers la dernière saison de Bachelor In Paradise et Horstmann cherchait une fois de plus l'amour à la télévision. Il est arrivé sur la plage après avoir passé du temps avec plusieurs autres concurrents avant le tournage et il est rapidement devenu évident qu'il avait blessé certains sentiments en cours de route.

Drame «BIP» de Blake Horstmann avec Caelynn Miller-Keyes

Selon Caelynn Miller-Keyes, elle et Horstmann se voyaient avant paradis. Mais quand ils sont tous deux arrivés au Mexique pour filmer, Miller-Keyes a déclaré que Horstmann lui faisait sentir comme un «sale secret».

Pour prouver son côté de l'histoire (que lui et Miller-Keyes n'ont jamais été sérieux), Horstmann a publié des captures d'écran de messages texte que les deux s'étaient envoyés à Stagecoach. Ils ont montré Miller-Keyes et Horstmann discutant de relations sexuelles occasionnelles.

Le drame s'est éteint depuis – Miller-Keyes parcourt joyeusement le monde avec Dean Unglert et Horstmann vit toujours sa meilleure vie de célibataire – mais la blague est toujours que Horstmann ne devrait probablement pas retourner à Stagecoach.

Quand tout allait mal avec Horstmann et Miller-Keyes lors de la dernière saison de Bachelor In Paradise, Kufrin a été interviewé par E! Nouvelles et lui a demandé de prendre la question.

«Je pense que tout le monde apprend quelque chose de l'émission, qu'ils aient passé un bon moment ou non. Ils apprennent toujours quelque chose et en retirent pour que tout ce que vous puissiez demander », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: «Je soutiens (Blake). Je lui souhaite le meilleur et je veux qu’il trouve l’amour, mais le «paradis» n’est pas pour tout le monde. »

Becca Kufrin pense que Blake Horstmann devrait «rester loin, loin de la diligence»

Lors d'un récent épisode de Roses et Rose, on a demandé à Kufrin si Horstmann devait «retourner à Stagecoach».

"Vous ne pouviez pas me payer assez pour aller personnellement à Stagecoach, donc je dirais non. Mais il est toujours célibataire et je pense que c'est un bon moyen pour lui de rencontrer quelqu'un pour potentiellement passer une bonne soirée. Alors peut-être pour lui oui. Je dirais uh-uh. Restez loin, très loin de Stagecoach », a-t-elle déclaré.

Dans l'ensemble, cependant, Kufrin maintient que Horstmann n'a rien fait de mal lors de Stagecoach de l'année dernière.

"Voici mon truc. Je pense que tout était hors de proportion et c'est pourquoi. Il était célibataire, les filles étaient célibataires. Comme, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense que ce qui l'a mordu dans le cul, c'est qu'il a fait son lit et qu'il a dû y dormir… au même endroit que plusieurs femmes. Donc j'aurais probablement abordé la chose un peu différemment, mais je veux dire comme, hé, si vous voulez vous faire et vous amuser à Stagecoach, faites-le. De nos jours, cela ne devrait pas être si grave », a-t-elle déclaré.

Il semble que Kufrin pense que Horstmann devrait aller à Stagecoach s'il le veut vraiment, mais elle ne le recommande pas. Quelque chose qu'elle ne recommande pas à Horstmann? Revenons à la télévision.

"Je pense qu'il devrait peut-être parler un peu de la télévision", a-t-elle dit.

