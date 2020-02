L’ancienne co-animatrice de «View», Jedediah Bila, révèle le symptôme avec lequel elle a le plus lutté pendant la grossesse

Jedediah Bila a été panéliste sur The View d’ABC pendant seulement un an de 2016 à 2017. Maintenant, panéliste sur Fox & Friends, l’ancienne co-animatrice de l’émission de jour a récemment fait la une des journaux dans sa vie personnelle, lui souhaitant la bienvenue pour la première fois. enfant en novembre.

«La vue» | Lou Rocco / ABc via .

Quitter la table

Selon Closer Weekly, Bila a annoncé qu’elle quittait le spectacle en septembre 2017. “Donc, c’est mon dernier jour à The View, et je tiens à remercier ces dames”, a-t-elle déclaré à ses collègues panélistes, se référant à Goldberg, Hostin, Behar et Sara Haines. “Ce que vous ne savez pas sur nous, ces dames, nous sommes amis.”

Lorsque la nouvelle du départ de Bila a été publiée, des rumeurs ont circulé selon lesquelles sa sortie brutale était due à une entrevue avec Hillary Clinton lorsque l’ancienne candidate à la présidentielle était sur l’émission pour promouvoir son livre «What Happened.

Certains pensaient que Bila était trop en avant avec la figure politique lorsqu’elle a posé des questions percutantes. “Vos anciens substituts à la campagne, d’anciens collecteurs de fonds ont dit:” Ce livre nous replonge dans le passé et nous voulons aller de l’avant “”, a posé Bila à Clinton. “Comment réagissez-vous aux Démocrates qui se sont également exprimés en vous critiquant?”

“Je pense qu’ils devraient d’abord lire le livre”, a répondu Clinton.

La co-animatrice Joy Behar a commenté les ragots concernant le départ de Bila lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live en 2017. “Je sais qu’il se passe quelque chose que Jedediah a perdu son emploi parce qu’elle a posé une question difficile à Hillary”, a déclaré Behar. . «C’est tellement le contraire… ils veulent qu’elle pose une question difficile. Ils ne se débarrasseraient jamais d’elle pour quelque chose comme ça. »

Aller de l’avant personnellement et professionnellement

Bila est très occupée depuis ses jours sur The View. Désormais co-présentatrice de Fox & Friends, Bila a épousé l’homme d’affaires Jeremy Scher en février 2018. Le couple a accueilli son fils Hartley en novembre. Le couple a exprimé son bonheur peu de temps après sa naissance.

“Il est déjà la lumière de nos vies et a l’esprit le plus doux!”, Ont-ils déclaré à People. “Nous sommes tellement remplis d’amour pour lui.”

Récemment âgée de 41 ans, Bila n’était pas certaine de pouvoir concevoir. “Je ne savais pas si cela arriverait”, a-t-elle déclaré à Parade en août. “Il y avait une petite voix à l’arrière de ma tête qui disait:” Vous avez 40 ans, pas 20 ans. “Mais je suis honnête quand je dis que j’étais vraiment d’accord avec tout ce que la vie nous apportait.”

L’ancien co-animateur de View conseille aux autres de ne pas suivre tout type de calendrier que la société pourrait imposer. “Ce monde serait un meilleur endroit si les gens se rendaient compte qu’il n’y a pas de temps écrit écrit pour faire quoi que ce soit”, a déclaré Bila. “Vous pourriez rencontrer l’amour de votre vie à 18 ou 48 ans. Vous pourriez devenir une maman incroyable et être dans la bonne tête pour ce voyage incroyable à 24 ou 42 ans.”

Cycle d’essorage

Bila a partagé en août que sa grossesse se déroulait bien, à l’exception de quelques problèmes. «Il y a tellement de choses que les gens ne vous disent pas! D’abord, ils appellent ça des «nausées matinales», mais les miennes sont venues la nuit », a-t-elle dit. “Je ne peux pas trop me plaindre – je me sens plutôt bien.”

La personnalité de la télévision a eu du mal avec un numéro précédent qui est devenu plus prononcé alors qu’elle l’attendait. “Le seul symptôme qui a été un peu difficile pour moi est le vertige”, a révélé Bila. “Avant la grossesse, j’avais un léger vertige qui allait et venait, mais les hormones de grossesse l’ont propulsé à la vitesse supérieure.”

Pourtant, le journaliste de radio a gardé une bonne attitude en se sentant un peu déséquilibré. “C’est très amusant de lire le téléprompteur, je vous le dis!”, A-t-elle plaisanté. “Mes producteurs Fox and Friends ont été incroyables à ce sujet et m’ont laissé faire des segments d’interview et de longues lectures de message assis, donc il n’y a pas de rotation majeure de ma part.”

Profitant maintenant de son nouveau concert à Fox News et étant maman de bébé Hartley avec son mari à ses côtés, Bila apprécie clairement «la vue» d’où elle est maintenant!