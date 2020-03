L’ancienne star Vinessa Antoine devient candide au sujet du manque de diversité de l’émission

Bien qu’elle ne soit pas dans le rôle maintenant, Vanessa Antoine a interprété Jordan Ashford de l’Hôpital général pendant quatre ans et est l’actrice la plus reconnue dans le rôle. Antoine a récemment parlé de sa sortie dans la série et a parlé du manque de diversité dans la série et dans les feuilletons de jour en général.

Vinessa Antoine en 2018 | Michael Tran / FilmMagic

Le temps de Vinessa Antoine en tant que Jordan Ashford et sa sortie

Antoine a fait ses débuts dans le rôle le 14 mars 2014 et a interprété le personnage jusqu’au 7 septembre 2018. Avant son dernier épisode, il avait été annoncé que Briana Nicole Henry reprendrait le rôle. Henry a fait ses débuts dans le rôle peu de temps après le dernier épisode d’Ashford, le 13 septembre 2018. Ashford a quitté la série après avoir été choisie pour une série dramatique en prime time dans son Canada natal.

«Vinessa Antoine a entraîné son pilote et choisit de quitter le spectacle. Bien que nous soyons incroyablement tristes de voir une actrice de son calibre partir, nous pensons que le personnage de Jordan Ashford est trop important pour être perdu et sera en train de refondre le rôle », a déclaré ABC à Soap Opera Digest à l’époque.

Henry, qui a plusieurs années de moins qu’Antoine, a le même âge que Tequan Richmond, l’acteur le plus identifiable dans le rôle de son fils à l’écran, TJ Ashford.

Pourquoi Vanessa Antoine ne pouvait pas rester dans le rôle

Antoine a parlé à The TV Watercooler de son nouveau rôle principal dans la série télévisée canadienne Diggstown ainsi que de son passage à l’Hôpital général.

“Ouais non. Ce n’était pas [the case]. Je pensais que je pourrais rester. Ce fut un choc pour moi. Je n’avais jamais prévu de quitter le show. J’espérais pouvoir faire ce que les autres acteurs pouvaient faire… faire un petit congé sabbatique. Je savais que nous n’allions partir que pour l’été, alors j’ai pensé que mon personnage pourrait partir en mission secrète ou tomber dans le coma. Mais ils avaient d’autres plans, qui étaient hors de mon contrôle », a-t-elle déclaré.

Antoine a dit: «Nous avions tous ces plans pour faire ce mariage vraiment cool et bien sûr, quand nous avons toutes ces merveilleuses images de Curtis et Jordan au fil des ans. Nous aurions pu couper ensemble cette promenade dans la mémoire et nous avons pensé à de merveilleuses chansons qui parlaient de leur relation. »

L’actrice se montre franche sur la diversité du feuilleton

Diggstown est la première fois qu’une femme noire fait la une d’une série dramatique canadienne. Sur le manque de diversité sur General Hospital et le genre dans son ensemble, l’actrice a été franche en faisant connaître ses pensées.

Elle a expliqué: «Personnellement, d’après mon expérience et en voyant comment les choses se font, je pense qu’il y a un feuilleton particulier, The Young and the Restless, qui, sur la base de leurs antécédents, a pu mettre ces intrigues au premier plan. L’époque des années 1990 avec le regretté grand Kristoff St. John (Neil) et Victoria Rowell (Dru). Ce fut une période très belle et intéressante. Je ne l’ai pas vu se répéter. Je pense que s’il y a un savon qui pourrait le faire [again], ce serait Y&R. “

Antoine a également parlé du poids que représente le fait d’être une personne noire dans une série télévisée à prédominance blanche. Elle a ajouté: «D’après mon expérience, je ne pense pas que les autres ont la capacité de vouloir faire cela ou de voir l’importance de le faire. Certaines personnes utilisent pour faire la blague, «Hôpital général? Généralement l’hôpital blanc. C’est un spectacle généralement blanc. C’est comme ça. Je pense que si vous êtes embauché sur ce spectacle en tant que personne de couleur, vous faites de votre mieux. C’est du bon travail. Mais vous n’allez pas être quelqu’un qui est à l’avant-garde. “

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.